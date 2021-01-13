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籃球／日出茶太盃HBL勁旅較勁 大學長高國豪、田浩站台

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
2021日出茶太菁英盃籃球邀請賽將於19日點燃戰火。圖／六角國際提供
2021日出茶太菁英盃籃球邀請賽將於19日點燃戰火。圖／六角國際提供

由手搖飲品牌日出茶太所主辦的2021日出茶太菁英盃籃球邀請賽將於19日點燃戰火，在今天的賽前記者會上也宣布今年參賽的8支HBL男子組球隊，而PLG新竹街口攻城獅的高國豪、田浩與李家瑞也以學長身份現身站台，鼓勵學弟把握每一秒上場時間、全力以赴，不要在HBL生涯中留下半點遺憾。

日出茶太總部設立在新竹縣，為提升地區籃球運動風氣與競賽水準，特別邀請8支HBL高中男子籃球甲級球隊參與首屆賽事，除了新竹地主東泰及光復外，另有6隊分別為能仁、南湖、強恕、治平、三民、高苑，記者會上更同步曝光以在地球隊為主軸拍攝的形象片，誓言要擊敗列強，將冠軍留在新竹。

新竹縣縣長楊文科也親自到場共襄盛舉、現身勉勵，為地主東泰高中及光復高中加油打氣，他表示，很開心六角國際長期支持地方公益活動及基層運動，這次能選在新竹縣舉辦首屆的籃球菁英盛會，讓在地鄉親不必到別的縣市，在新竹就能觀賞到精彩的HBL甲級賽事。

地主隊東泰教練高丁國柱表示，今年東泰闖進HBL八強，此次賽事正好可以提早為之後的賽事做準備，以戰養戰、讓選手們多磨練。而東泰高中球員廖慈恩提到，每支球隊都有一定實力，難以選出哪一隊特別難對付，不過每一場比賽他們都將全力以赴。

而另一支地主球隊光復連續三年勇闖HBL八強，也是此次比賽的奪冠大熱門，教練陳定杰說：「非常感謝六角集團，讓我們新竹的子弟兵有機會在鄉親面前打球，真的非常期待，也會努力為新竹留下冠軍。」

六角國際為增添賽事的精彩度也特別祭出高額優勝獎金，希望可以獎勵球員全力以赴的拼戰精神，日出茶太盃預賽階段將從19日進行到24日，8支球隊先分為兩組進行循環賽，各組取前2名晉級4強賽，勝隊可獲得冠軍賽門票，敗隊則繼續爭取季軍。

HBL 田浩

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