NBA／暗指哈登破壞團隊化學效應 沃爾認火箭磨合不佳

今(13)日火箭再度慘敗給湖人,賽後陣中球星哈登(James Harden)甚至在記者會中以「狀況無法修復」批判球隊,被認為與火箭的關係已到達不可挽回的地步,而另一主將沃爾(John Wall)賽後也接受訪問,暗指哈登根本不想融入球隊。

季前沃爾曾表達期待與哈登作戰,但在後者拋出對球隊感到不滿的訊息後,沃爾也承認球隊近況確實不佳:「當某些人不想投入團隊時,這支球隊很難有特別的成就,也很難為球隊帶來正面結果。」,沃爾這番話也被認為是暗指哈登破壞團隊化學效應。

.@JohnWall on how things have gone with @JHarden13 on the court: “I think it’s been a little rocky. Can’t lie about that. I don’t think it’s been the best it could be, to be honest. That’s all I really could say.” pic.twitter.com/9fQSMg9j6q