NBA／暗指哈登破壞團隊化學效應 沃爾認火箭磨合不佳

今(13)日火箭再度慘敗給湖人，賽後陣中球星哈登(James Harden)甚至在記者會中以「狀況無法修復」批判球隊，被認為與火箭的關係已到達不可挽回的地步，而另一主將沃爾(John Wall)賽後也接受訪問，暗指哈登根本不想融入球隊。

季前沃爾曾表達期待與哈登作戰，但在後者拋出對球隊感到不滿的訊息後，沃爾也承認球隊近況確實不佳：「當某些人不想投入團隊時，這支球隊很難有特別的成就，也很難為球隊帶來正面結果。」，沃爾這番話也被認為是暗指哈登破壞團隊化學效應。

.@JohnWall on how things have gone with @JHarden13 on the court: “I think it’s been a little rocky. Can’t lie about that. I don’t think it’s been the best it could be, to be honest. That’s all I really could say.” pic.twitter.com/9fQSMg9j6q — Mark Berman (@MarkBermanFox26) January 13, 2021

隨後被問到與哈登搭檔情形如何，沃爾坦言「我認為有些困難，我沒有說謊，老實說這並不是最好的情況，我只能這樣說。」

本賽季火箭歷經球員確診新冠病毒及傷兵困擾，沃爾也相信球隊能走出困境，重新步上正確軌道，「我能做的就是擔任領導者，如果每個人能取得共同目標，我認為會愈來愈進步，目前我們只進行9場比賽，你不能現在就舉雙手投降，我們還有很多場比賽要打。」