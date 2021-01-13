NBA／只升防疫措施不停賽 雷霆後衛：毫無意義

新冠肺炎疫情近來在NBA中持續升溫，不僅已有6場比賽被迫延期，今天費城76人與邁阿密熱火之戰雙方更形成一場「8人對決」，但對於聯盟至今僅是針對球員間訂出更嚴苛的防疫規定，奧克拉荷馬雷霆後衛希爾（George Hill）在今天就直言，這樣的作法一點意義也沒有。

根據統計聯盟截至今天為止已經有9支球隊傳出球員確診的消息，導致不少球隊都因為有球員被列入新冠肺炎追蹤名單而出現比賽人手短缺的狀況，不過到目前為止聯盟僅針對未來兩週防疫規定升級做出公告，要球員避免「擴展社交」，除了場上肘碰肘或是拳碰拳以外，握手與擁抱都將受到禁止，也必須減少談話。

不過對於聯盟的最新公告，雷霆希爾在今天則是痛批根本是毫無意義的作法，「我們都想比賽，但卻無法理解其中的一些規定，像是我們可以跟身邊的人一起比賽48分鐘，連續的48分鐘，但之後我卻不能跟他說任何一句話，這沒有任何意義。」

此外，聯盟也將限制球員在飯店與外來訪客見面，也不允許球員和球團人員離開飯店進行非團隊活動，取消了過去房間能有兩位訪客，包括家人或好友的規定，希爾也說：「我是一名成年男子，我想做我想做的事情、探望我想探望的家人，你們不能限制我只能一直待在房間裡，如果疫情真的很嚴重，也許我們應該直接停賽，因為沒有一個人能接受為了比賽而放棄所有的生活。」

而已經在國內實施的球員下場後必須配戴口罩，並提供一個緩和區讓球員有喘息空間，再戴上口罩回到板凳區的規定也將在NBA施行，雷霆後衛亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）說：「這是必須的，我願意採取一切措施來擺脫染疫的疑慮，如果這代表我在板凳席上還必須帶著口罩，就這樣做吧，我想要恢復正常生活，如果需要我這樣做，我就去做吧。」