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NBA／仿效柯瑞「射後不理」 詹姆斯：我跟隊友在打賭

聯合新聞網 / 綜合報導
湖人球星詹姆斯(LeBron James)在第二節投進「射後不理」三分球，引起湖人板凳區瘋狂。 路透社。
湖人球星詹姆斯(LeBron James)在第二節投進「射後不理」三分球，引起湖人板凳區瘋狂。 路透社。

湖人今(13)日以117比110大勝火箭，取得對戰2連勝，其中湖人球星詹姆斯(LeBron James)在第二節，於三分外線出手後立即面向自家板凳區，引來眾多網友討論，賽後詹姆斯也解釋道，自己是在跟隊友施羅德（Dennis Schroder）打賭。

談到那記價值連城的三分彈，詹姆斯說：「我的隊友在板凳席上跟我打賭，而我出手後也接受他的提議。」，而詹姆斯也指出是施羅德與他打賭，「你必須注視著對方眼睛，打賭才會生效，我出手後也看著他的眼睛，並對著他說：『我賭。』」

對於「射後不理」三分球，勇士球星柯瑞被認為是這項技藝中的始祖，詹姆斯也對這位總冠軍賽老對手一番稱讚：「柯瑞肯定是爐火純青，他有著輕鬆且準確的三分射術，柯瑞確實有能力這樣做，而且出手10次會命中9球。」

打賭失利的施羅德賽後也談到，「我只是跟詹姆斯說要不要打賭100美元，他投籃之後就轉身，球也進了，詹姆斯真是個傳奇。」

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