NBA／記者會上嗆聲！ 哈登稱與火箭關係已無法修復

火箭球星哈登(James Harden)離隊傳言不斷,但面對鏡頭對於「賣我」風波仍是輕描淡寫,而今(13)日火箭再度輸給湖人後,哈登首度對球隊表達不滿,「球隊狀況已經無法修復」。

哈登在賽後記者會中表示:「我很愛這座城市,但我真的竭盡所能,但目前球隊狀況真的很瘋狂,我認為已經無法修復了。」,隨後哈登更是直接離席結束短暫的記者會。

"I love this city. I've literally done everything I can. This situation is crazy. It’s something I don’t think can be fixed. Thanks."



—James Harden on the Rockets pic.twitter.com/LcPLn09TgE