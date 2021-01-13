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NBA／記者會上嗆聲！ 哈登稱與火箭關係已無法修復

聯合新聞網 / 綜合報導
火箭球星哈登(James Harden)在記者會上公開對球隊表達不滿，離開火箭或許已經倒數計時。 路透社
火箭球星哈登(James Harden)在記者會上公開對球隊表達不滿，離開火箭或許已經倒數計時。 路透社

火箭球星哈登(James Harden)離隊傳言不斷，但面對鏡頭對於「賣我」風波仍是輕描淡寫，而今(13)日火箭再度輸給湖人後，哈登首度對球隊表達不滿，「球隊狀況已經無法修復」。

哈登在賽後記者會中表示：「我很愛這座城市，但我真的竭盡所能，但目前球隊狀況真的很瘋狂，我認為已經無法修復了。」，隨後哈登更是直接離席結束短暫的記者會。

自從拋出「賣我」宣言後，哈登脫序行為不斷，曾經因參加生日聚會被罰款5萬美元，而延後抵達火箭訓練營，也傳出對新搭檔沃爾(John Wall)沒有合作之意，甚至拿球砸向菜鳥泰特（Jae'Sean Tate）的誇張行徑。

儘管火箭願意將哈登擺上交易檯面，吸引76人、熱火等球隊關注，但皆因火箭索價過高而作罷，此外今日多家媒體報導，火箭有信心留下哈登，甚至認為這位三屆得分王與沃爾磨合不成問題，只是沒料到哈登在記者會上公開對球隊表達不滿，離開火箭或許已經倒數計時。

火箭 James Harden John Wall

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