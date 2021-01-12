聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／騎士用傷病條例簽下費羅 林書豪未獲青睞
日前騎士已向聯盟提出傷病特例，而根據隨隊記者費多（Chris Fedor）報導，騎士已獲批准，將簽下前替補後衛費羅（Yogi Ferrell），代表林書豪回歸NBA賽場上要再等等。
根據聯盟規定，當一支球隊出現四名傷病球員，且四名球員都必須在因傷停賽最少兩周以上，通過聯盟允許，可以在規定的17人(包含2位雙向合約球員)陣容裡再增加人數，若球員傷病回歸時，就得控制人數在17人以內。
騎士後衛陣容傷兵眾多，主將塞克斯頓（Collin Sexton）因腳踝被列入每日觀察名單，控衛葛蘭德(Darius Garland)則是右肩傷勢需休戰一個禮拜，替補後衛艾克森（Dante Exum）也因右小腿拉傷需缺席至少一個月。
費多曾經報導，騎士對以下球員感到興趣，包括林書豪、費羅、奈皮爾（Shabazz Napier）、梅森（Frank Mason）和穆迪耶（Emmanuel Mudiay），最終仍是將費羅納入麾下。
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言