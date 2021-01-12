NBA／騎士用傷病條例簽下費羅 林書豪未獲青睞

日前騎士已向聯盟提出傷病特例，而根據隨隊記者費多（Chris Fedor）報導，騎士已獲批准，將簽下前替補後衛費羅（Yogi Ferrell），代表林書豪回歸NBA賽場上要再等等。

根據聯盟規定，當一支球隊出現四名傷病球員，且四名球員都必須在因傷停賽最少兩周以上，通過聯盟允許，可以在規定的17人(包含2位雙向合約球員)陣容裡再增加人數，若球員傷病回歸時，就得控制人數在17人以內。

騎士後衛陣容傷兵眾多，主將塞克斯頓（Collin Sexton）因腳踝被列入每日觀察名單，控衛葛蘭德(Darius Garland)則是右肩傷勢需休戰一個禮拜，替補後衛艾克森（Dante Exum）也因右小腿拉傷需缺席至少一個月。

費多曾經報導，騎士對以下球員感到興趣，包括林書豪、費羅、奈皮爾（Shabazz Napier）、梅森（Frank Mason）和穆迪耶（Emmanuel Mudiay），最終仍是將費羅納入麾下。