NBA／熱火目光轉向比爾 美媒：應將赫洛放進交易包裹

根據《The Ringer》專欄作家歐康納(Kevin O'Connor)報導指出,熱火在放棄競逐哈登(James Harden)後,將補強目標轉向巫師球星比爾(Bradley Beal)身上,甚至認為該將小將赫洛(Tyler Herro)放進交易包裹中。

雖然火箭及巫師開季都陷入了泥沼,但哈登與隊友磨合的狀況逐漸進步,而在火箭一月賽程偏軟的情形下,有機會向上衝擊西區季後賽席位。

而巫師開季防守表現慘淡,比爾甚至還曾經說出「球隊連停在路邊的車子都守不住」的嘲諷話語,目前巫師僅拿下3勝7負,場均失分高達122.7分。

歐康納撰文表示,熱火並不會放棄補強,認為他們應該試著將赫洛(Tyler Herro)放進交易包裹中:「熱火開季僅拿下4勝4負,進攻效率排名聯盟第23位,我認為他們將繼續試圖爭取哈登或比爾加盟,但熱火只願提供2027年首輪選秀籤,導致與火箭的交易談判破局。」

Could Bradley Beal end up the next star traded, not James Harden?



