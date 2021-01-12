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NBA／熱火目光轉向比爾 美媒：應將赫洛放進交易包裹

聯合新聞網 / 綜合報導
根據專欄作家歐康納（Kevin O'Connor）報導指出，熱火將補強目標轉向巫師球星比爾(Bradley Beal)身上，甚至認為該將小將赫洛（Tyler Herro）放進交易包裹中。 法新社。
根據專欄作家歐康納（Kevin O'Connor）報導指出，熱火將補強目標轉向巫師球星比爾(Bradley Beal)身上，甚至認為該將小將赫洛（Tyler Herro）放進交易包裹中。 法新社。

根據《The Ringer》專欄作家歐康納（Kevin O'Connor）報導指出，熱火在放棄競逐哈登(James Harden)後，將補強目標轉向巫師球星比爾(Bradley Beal)身上，甚至認為該將小將赫洛（Tyler Herro）放進交易包裹中。

雖然火箭及巫師開季都陷入了泥沼，但哈登與隊友磨合的狀況逐漸進步，而在火箭一月賽程偏軟的情形下，有機會向上衝擊西區季後賽席位。

而巫師開季防守表現慘淡，比爾甚至還曾經說出「球隊連停在路邊的車子都守不住」的嘲諷話語，目前巫師僅拿下3勝7負，場均失分高達122.7分。

歐康納撰文表示，熱火並不會放棄補強，認為他們應該試著將赫洛（Tyler Herro）放進交易包裹中：「熱火開季僅拿下4勝4負，進攻效率排名聯盟第23位，我認為他們將繼續試圖爭取哈登或比爾加盟，但熱火只願提供2027年首輪選秀籤，導致與火箭的交易談判破局。」

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