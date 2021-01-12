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PLG／領航猿多後盾 攜手在地醫療體系

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
企業結盟簽約儀式。圖／桃園領航猿提供
企業結盟簽約儀式。圖／桃園領航猿提供

桃園領航猿籃球隊今天宣布，和桃園在地的敏盛醫療體系合作，除擔任球員強力後盾，另外也將合作舉辦「敏盛日」，在球場周邊設立攤位，提供球迷骨質密度量測服務和健診等基因檢測，從球團到在地球迷一起照護。

璞園跨聯盟參賽，年輕球員為主體參加SBL，「新台灣人」戴維斯為首的團隊以桃園領航猿為隊名參與職職籃新聯盟P.League+（PLG），今天領航猿和敏盛醫療體系攜手，璞園建築團隊董事長李忠恕有感而發說，璞園投入籃球13年，最初就希望有職業聯盟成立，PLG的成立實踐他的心願，「今年我們又多了一個夥伴，敏盛醫療體系。」

敏盛醫療體系執行長楊弘仁提到，旅美時住過波士頓，也待過舊金山和洛杉磯，當時看著塞爾蒂克隊、湖人隊和勇士隊等代表城市的球隊就十分嚮往，很開心和領航猿合作，「敏盛在桃園也15年了，我們會協助球員，將運動生涯發揮極限，延長職業選手生涯。」

今天領航猿球員和球隊總經理陳信安都戴上領航猿的專屬口罩，口罩也是敏盛醫療體系下的敏盛公司全新開發。

桃園領航猿籃球隊致贈全隊簽名球，代表球員和粉絲致謝敏盛醫療體系。圖／桃園領航猿提供
桃園領航猿籃球隊致贈全隊簽名球，代表球員和粉絲致謝敏盛醫療體系。圖／桃園領航猿提供
璞園建築團隊董事長李忠恕。圖／桃園領航猿提供
璞園建築團隊董事長李忠恕。圖／桃園領航猿提供

領航猿 璞園 塞爾蒂克

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