NBA／灌籃大賽無冕王怒了 葛登暴力顏扣字母哥
魔術今日在自家主場迎戰公鹿，第四節魔術前鋒葛登(Aaron Gordon)面對「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)豪不畏懼，暴力顏扣了這位年度最佳防守球員。
葛登在外圍接獲隊友傳球，擺脫康諾頓（Pat Connaughton）防守後直闖禁區，補防的字母哥想順勢做進攻犯規不成，遭到葛登顏扣後狼狽倒在地上，成為海報中配角。
AARON GORDON POSTER ON GIANNIS pic.twitter.com/WBCESMj7Ns— Bleacher Report (@BleacherReport) January 12, 2021
曾兩度參加灌籃大賽的葛登，雖屢次繳出不可思議的扣籃美技驚豔眾人，但卻先後敗給拉文（Zach LaVine）及小瓊斯(Derrick Jones Jr.)屈居亞軍，百般無奈的心情溢於言表，隨後葛登更表示不會再參加灌籃大賽。
本場比賽葛登斬獲21分5籃板8助攻，但最終球隊仍是以99比121不敵公鹿，曾一度登上聯盟龍頭的魔術，在主控佛爾茲(Markelle Fultz)賽季報銷後，戰績已落於東區第五。
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