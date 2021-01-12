NBA／灌籃大賽無冕王怒了 葛登暴力顏扣字母哥

前一場以1分之差飲恨的暴龍，今天背靠背作客波特蘭，在力拼四節之後，又是在比賽剩下9.6秒被麥凱倫（C.J. McCollum）轟進致勝跳投，以111比112落敗。 上季創下隊史最佳勝率的暴龍，開

2021-01-12 14:20