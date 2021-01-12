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NBA／數據看不見的價值！ 勇士格林秀高防守智商

聯合新聞網 / 綜合報導
格林本季雖僅有平均4分5籃板的低迷成績，但善於傳導及防守的他仍帶給勇士不少助益。 法新社。
格林本季雖僅有平均4分5籃板的低迷成績，但善於傳導及防守的他仍帶給勇士不少助益。 法新社。

勇士昨(11)日在主場迎戰暴龍，比賽尾聲能夠擋住暴龍執行最後一擊，關鍵就在格林展現高防守智商，指揮隊友跑位，助勇士以106比105險勝暴龍，拿下近5戰的第4勝。

「嘴綠」格林(Draymond Green)的高球商、在暴龍準備執行最後一擊時展露無疑，他適時指揮每個隊友該如何進行布陣，而美國網友也特別為此剪輯影片做出分析，稱格林是化解暴龍此波攻勢大功臣。

影片中可以看出，格林負責盯防暴龍鮑威爾（Norman Powell），他先是向隊友魯尼（Kevon Looney）指示守好左側三分底角，並成功預測范弗利特（Fred VanVleet）會做出掩護，與烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）也提前做換防，格林則是下沉到禁區緊跟阿努諾比（OG Anunoby），而別無選擇的羅瑞(Kyle Lowry)只好傳給作為幌子的席亞康（Pascal Siakam），迫使他必須進行單打，面對威金斯(Andrew Wiggins)防守下翻身跳投，最終奪框而出。

格林本季雖僅有平均4分5籃板的低迷成績，但善於傳導及防守的他仍帶給勇士不少助益，近期更是幫助球隊拿下2連勝，戰績來到西區前段班。

鮑威爾

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