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NBA／傷兵名單漏列西蒙斯 76人挨罰2.5萬美元

中央社 / 亞特蘭大11日綜合外電報導
76人先前對金塊時，沒在賽前將西蒙斯列在傷兵名單而逕自讓他休兵，聯盟為此開罰2萬5000美元。 法新社
76人先前對金塊時，沒在賽前將西蒙斯列在傷兵名單而逕自讓他休兵，聯盟為此開罰2萬5000美元。 法新社

美國職籃NBA費城76人今天在陣容不齊下，94比112不敵亞特蘭大老鷹。聯盟還為76人先前對金塊時，沒在賽前將西蒙斯（Ben Simmons）列在傷兵名單而逕自讓他休兵，對76人開罰2萬5000美元。

76人今天作客亞特蘭大，僅恩比德（Joel Embiid）、格林（Danny Green）兩名平時的主力先發有出賽，他們分別上場23分鐘、28分鐘。恩比德繳出24分、11籃板「雙十」，但格林9次出手全都落空，包括三分球7投盡墨，僅靠兩罰俱中拿下2分。人手不足，加上格林手感冰冷，成為76人輸球的關鍵。

戰績一度與波士頓塞爾蒂克在東區並列領先的76人，在最近吞下3連敗後，目前的排名滑落到東區第3。

76人前一役9日主場迎戰丹佛金塊時，當天西蒙斯左膝痠痛、恩比德有背疾，加上小柯瑞（Seth Curry）、哈里斯（Tobias Harris）等5人因防疫規定無法出賽，76人先發主力一口氣少了4人，也只剩勉強合乎聯盟規定下限的8名球員能打，最終實際有上場者更只有7人。

當天76人總教練瑞佛斯（Doc Rivers）一度為此動怒，稱比賽根本不該照常舉行。NBA則於今天宣布，對76人開罰2萬5000美元（約新台幣70萬6500元），原因是76人沒有在賽前將西蒙斯放進傷兵名單違反規定。

今天開始7天內要打5戰的76人，接下來將繼續以殘破陣容應戰。

小柯瑞將缺席5場以上，哈里斯、米爾頓（ShakeMilton）、塞波爾（Matisse Thybulle）、波伊里爾（Vincent Poirier）可能因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的防疫措施而得缺陣1週。史考特（Mike Scott）則是因為左膝挫傷，已經連續5場比賽沒打。

76人 西蒙斯 格林

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