SBL／助璞園從獵物變獵人 喬丹獲單周最佳球員

儘管開季一度面臨10連敗的低潮期，但璞園在進入2021年後狀態止跌回升，上周更寫下單周3戰2勝的佳績，球隊洋將喬丹（Jordan Tolbert）也以單周平均13分23籃板4.7助攻2.7抄截的全能數據，拿下第六周最佳球員。

璞園在進入2021年後狀態持續回升，先是在1月1日擊敗九太拿下開季首勝，上周更是接連擊敗以純本土陣容應戰的台銀與裕隆，雖然目前戰績仍是在5隊中墊底，但距離排名第4的台銀僅剩下1.5場勝差。

從開季就一路苦扛璞園禁區的洋將喬丹，在上周三場比賽中表現依舊亮眼，包括與裕隆之戰單場抓下29籃板，讓他直言球隊已經從開季時的被對手當作獵物，接下來要轉變為獵人了，「雖然我們很年輕，但不代表我們不能贏球。」

璞園教練教練顏行書對喬丹的表現也給予相當高的評價，他說：「喬丹是一個很有團隊意識的球員，在場上的時候願意配合球隊計畫打球，尤其在爭奪進攻籃板之後，非常願意分享給其他空檔隊友，這對我們正在培養的年輕球員會有很大幫助，喬丹這一周的表現是我們能夠拿下勝利的關鍵，他獲選最佳球員實至名歸」。