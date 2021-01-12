快訊

直播／北部某醫院傳院內感染 陳時中14:00親上火線說明

「迷途」的山域嚮導制度：無商業定義下的犧牲者

SBL／助璞園從獵物變獵人 喬丹獲單周最佳球員

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
璞園喬丹（左）獲選第六周最佳球員。圖／中華籃協提供
璞園喬丹（左）獲選第六周最佳球員。圖／中華籃協提供

儘管開季一度面臨10連敗的低潮期，但璞園在進入2021年後狀態止跌回升，上周更寫下單周3戰2勝的佳績，球隊洋將喬丹（Jordan Tolbert）也以單周平均13分23籃板4.7助攻2.7抄截的全能數據，拿下第六周最佳球員。

璞園在進入2021年後狀態持續回升，先是在1月1日擊敗九太拿下開季首勝，上周更是接連擊敗以純本土陣容應戰的台銀與裕隆，雖然目前戰績仍是在5隊中墊底，但距離排名第4的台銀僅剩下1.5場勝差。

從開季就一路苦扛璞園禁區的洋將喬丹，在上周三場比賽中表現依舊亮眼，包括與裕隆之戰單場抓下29籃板，讓他直言球隊已經從開季時的被對手當作獵物，接下來要轉變為獵人了，「雖然我們很年輕，但不代表我們不能贏球。」

璞園教練教練顏行書對喬丹的表現也給予相當高的評價，他說：「喬丹是一個很有團隊意識的球員，在場上的時候願意配合球隊計畫打球，尤其在爭奪進攻籃板之後，非常願意分享給其他空檔隊友，這對我們正在培養的年輕球員會有很大幫助，喬丹這一周的表現是我們能夠拿下勝利的關鍵，他獲選最佳球員實至名歸」。

喬丹 璞園 顏行書

延伸閱讀

「全球最性感男人」情定名主持人繼女 一起發照片放閃

厄文、杜蘭特強勢回歸 籃網爭冠還有什麼問題？

NBA／砍62分回應質疑？柯瑞妙引喬丹迷因回應

NBA／沃爾睽違2年強勢復出 追上喬丹昔特殊紀錄

相關新聞

籃球／現身中華隊開訓 陳建州：打不打尊重球員

亞洲盃男籃資格賽第三階段中華隊在今天開訓，包括PLG與SBL共計24位球員都在今天完成報到，而PLG執行長陳建州也現身球...

籃球／中華隊開訓 吳曉謹無懼疫情、高國豪傾向不打

亞洲盃男籃資格賽第三階段中華隊在今天開訓，來自SBL與PLG兩聯盟的24位選手齊聚在晧宇國際亞洲籃球培訓中心進行首度練球...

籃球／暫代帕克掌中華隊兵符 鄭志龍：保留不去的決定

亞洲盃資格賽第三階段中華男籃在今天開訓，僅管總教練帕克因為居家檢疫未到場，但仍由執行教練鄭志龍領軍進行首度練球，對於目前...

SBL／助璞園從獵物變獵人 喬丹獲單周最佳球員

儘管開季一度面臨10連敗的低潮期，但璞園在進入2021年後狀態止跌回升，上周更寫下單周3戰2勝的佳績，球隊洋將喬丹（Jo...

PLG／頂住噓聲 富邦開季5連勝

富邦勇士隊在職籃新聯盟P. LEAGUE+（PLG）持續坐穩龍頭，昨天作客新竹再頂住街口攻城獅隊超過6千球迷的喝倒彩噓聲...

PLG／又輸第四節 攻城獅盼越過富邦高山

新竹攻城獅隊今天在主場迎戰PLG龍頭台北富邦勇士隊，三節的領先卻在第四節風雲變色，被富邦決勝節打出39：28的攻勢逆轉戰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。