憂國憂民的28歲屁孩？ 厄文言行讓人傻眼

布魯克林籃網超級後衛厄文連續以「個人因素」為由缺陣三場比賽，籃網打出1勝2敗戰績，最近吞二連敗，籃網開季5勝6敗戰績，勝率不到五成，東區暫居第10。

厄文今年球季為籃網出賽7場，場均27.1分、6.1助攻、5.3籃板，投籃命中率5成，三分球命中率4成26，打出競爭MVP數據表現。杜蘭特今年球季同樣出賽7場，場均28.2分、7籃板、4.8助攻，投籃命中率5成1，三分球命中率4成5，這是搶MVP顛峰表演。

厄文和杜蘭特兩人今年在籃網同時出賽只有6場，杜蘭特輪休一場，違反檢疫隔離3場。厄文最近連續三場比賽「個人因素」缺陣，球團沒有說明原因，籃網教練奈許不知厄文去向，厄文沒有公開回應，媒體也沒有挖出任何內幕和爆料，但有傳聞他是因為美國的政治亂象而影響出賽心情，果真如此，那厄文真是先天下之憂而憂啊！

杜蘭特完成七天檢疫隔離復出，籃網在主場還是以116：129不敵雷霆，杜蘭特36分、11籃板+勒佛特21分、6助攻，兩人聯手還是拯救不了籃網。籃網防守一團糟，失分飆高，每場失分113.5分跌到聯盟後段班(排名21-30)。

厄文(左)和杜蘭特(右)在開季合體打出讓球迷驚喜的比賽，但很快在杜蘭特違反檢疫規定遭到隔離和厄文大搞神秘失蹤後，讓籃網球迷懷疑這個組合究竟是真的夢幻還是又一次夢魘？ 美聯社

26歲勒佛特在厄文缺陣這三場球扛起球隊，場均29.7分、5助攻，投籃命中率逾五成，他是杜蘭特、厄文之外籃網第三號主力，上季已經打出搶眼明星級身手，今年在籃網雙星缺陣期間，勒佛特表現更搶眼出色。

厄文另類言行和我行我素正在傷害籃網和自己，籃網現在除了要拉升戰績和戰力，更棘手的難題是如何處理厄文的個人情緒和存在。

厄文過去幾年說過一些驚世駭俗「名言」，邏輯非常特別。

厄文怪言怪行

1、地平說：幾年前厄文說「地球是平的」，確實造成一些話題和討論，不管厄文是開玩笑還是非常認真，這個28歲大孩子場內場外言行都很怪異。

厄文的「地平說」有道理嗎？讓老高與小茉告訴你。 擷圖自youtube

2、拒絕媒體訪問：今年季前厄文透過個人社群媒體表示，他將不接受媒體採訪，希望可以透過文字書信方式互動回覆。TNT電視球評巴克里為厄文做出評論，「NBA球員是全世界最幸運一群人，努力打好比賽跟媒體對話都是本分，厄文好像怪怪的，真該有人勸勸他…」。巴克里建議厄文別老是自己認為是房間裏最有智慧的人(udn 買東西)，厄文只讀過6個月的大學，很多NBA球員都遠遠超過他。

3、我們不需要教練：NBA傳奇球星奈許今年執教籃網，季前厄文卻意外發表一番言論，他強調「我們不需要教練…」，儘管後來又改口修正，但這番話已經在媒體、教練、NBA圈子留下紀錄。

再偉大球員都需要教練執教，任何一支球隊也需要教練引導，教練和球員、球隊、隊友相互支持，融為一體一心，才能贏球成就偉大。厄文究竟是那根筋不對，他的怪異言行和奇特思維，似乎跟NBA文化、籃網、現實人生格格不入。

奈許(右二)首次帶兵就先拿一副好牌，但打沒多久就發現相公了...主力球星認為教練是多餘的！ 美聯社

4、杜蘭特是我遇過絕殺能力最棒隊友：厄文季前這番話顯然不小心傷害老隊友詹姆斯，老詹做為厄文多年隊友、朋友兼NBA導師，不斷提攜厄文，放權讓權給厄文，給厄文更多表演和自由發揮空間，但厄文並不買帳。

杜蘭特確實是NBA史上最頂尖殺手之一，老詹絕殺能力和得分能力或許不如杜蘭特，老詹打的位置更接近控球後衛和組織指揮官，負責創造出手空間。但厄文的發言和邏輯、出發點有點「無厘頭」，在厄文心裡似乎只有「自我」，少了「團隊」，甚至沒有「教練和隊友」。

詹姆斯(右)在厄文(左)是隊友時對他照顧有加，分開後也不吝給他讚美以及給予忠告，但厄文卻去抱杜蘭特大腿，忘記詹皇的存在。 歐新社資料照片

把厄文形容成28歲「屁孩」或許不是很恰當，但現實人生一如NBA人生，你可以我行我素，但你不能影響團隊合作和信任、共同目標，甚至成為球隊負面因素。

杜蘭特選擇厄文共同組隊，厄文選擇杜蘭特做為他一生最重要隊友，這兩個聯盟最頂尖殺手合體究竟是福是禍？是加分還是扣分？籃網今年肯定熱鬧非凡，奈許執教第一季也將火花四射，話題十足。