NBA／前總管轉戰76人 火箭賽事時隔15個月在中國解禁

火箭隊前總經理莫雷2019年推文支持香港反送中的言論，引發中國停播賽事抵制。根據南華早報報導，中國的火箭球迷今天事隔15個月首度在螢幕上看到該球隊比賽。

中國國家電視台央視從去年10月10日開始在體育頻道恢復轉播NBA比賽，而在此之前近一年間，因為火箭隊時任總經理莫雷（Daryl Morey）的推文，中國暫停NBA的轉播。

擁有在中國NBA獨家串流平台轉播權的騰訊，轉播了火箭隊在美國時間10日以102比120輸給洛杉磯湖人隊的比賽，中國觀眾在當地11日早上看到這場比賽。

由於姚明的關係，火箭隊在中國籃球迷中獲得很大的支持。姚明是在2002年選秀會上被火箭隊以首輪第一順位選中，並為這支球隊效力至2011年。

南華早報的報導中還提到，由於莫雷離開火箭隊後在去年加入費城76人隊擔任籃球事務總裁，和76人隊有關的比賽仍然未在中國播出。