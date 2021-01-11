快訊

夜闖舊軍眷村意外拍到「活春宮」 臉書直播主被判刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／疫情居高不下 發言人：沒有計畫暫停比賽

中央社 / 紐約11日綜合外電報導
NBA並未有暫停賽事計劃。 法新社
NBA並未有暫停賽事計劃。 法新社

儘管美國職籃NBA各球隊疲於應付2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例和傷兵不斷上升的衝擊，NBA發言人巴斯（Mike Bass）表示，並沒有計畫要暫停2020到2021年的賽季。

在美國職籃NBA的防疫規定下，邁阿密熱火10日能夠參賽的人數不足規定的最低比賽人數8人，對波士頓塞爾蒂克的比賽延期。

熱火稍早的傷兵名單載明，後衛布萊德雷（Avery Bradley）因為防疫期間健康暨安全的規定無法參賽。至於塞爾蒂克也只有8名球員可用，隊中有9名球員因為受傷和健康暨安全規定無法出賽。

NBA發言人巴斯（Mike Bass）告訴ESPN：「我們預期到這個賽季將有比賽延後，已經相應地規劃賽程。」

「我們沒有計劃暫停這個賽季的比賽，將繼續遵循我們醫學專家和健康暨安全規定的指引。」

費城76人9日對上丹佛金塊時，因為傷兵及防疫規定，也只勉強湊滿最低限度的8名球員上場比賽。

NBA在上個月就曾延後奧克拉荷馬雷霆對上休士頓火箭的比賽。

受到疫情影響，美國職籃NBA今年例行賽從以往固定的82場縮減至72場。

NBA 塞爾蒂克 熱火

延伸閱讀

NBA／雷納德單手抓兩瓶水 網友驚呆：你試試能做到嗎？

騎士申請傷病特例 傳對林書豪有興趣

進攻熄火照樣贏球 柯瑞讚勇士邁向正確道路

NBA／今日戰績表 湖人戴維斯攻27分射下火箭客場5連勝

相關新聞

NBA／騎士申請特例將可增人 對林書豪有興趣

據騎士隊記者費多（Chris Fedor）報導，騎士隊已向聯盟提出困難特例，若通過可增加球員上限至16人，另外還指出他們對自由市場包含林書豪在內的5名控球後衛感興趣。 這表示，林書豪還是有機會重

NBA／柯瑞投籃手感迷航 自家妹夫把握罰球驚險擒暴龍

勇士前一戰對快艇完成落後20分逆轉，今（11）日迎戰暴龍險些踏上前場對手覆轍，末節丟掉大好領先局面，所幸李（Damion Lee）把握關鍵致勝2罰，且席亞康（Pascal Siakam）最後一投奪框而

NBA／厄文「私人因素」連告假3場 奈許強調尊重隱私

厄文（Kyrie Irving）以私人因素為由，已經向籃網連續告假3場比賽，有媒體指出他理由與民眾攻佔國會抗議的動盪時局有關，而總教練奈許（Steve Nash）對此則三緘其口，表示尊重球員個人隱私。

NBA／湖人全員發揮力克火箭 客場5連勝聯盟獨走

去年季後賽被湖人掃地出局因而釀成人事大地震，總教練與總管先後下台一鞠躬，陣中MVP連線也紛紛表達求去意願，火箭今（11）日無緣把握機會復仇，面對湖人板凳強勢演出，終場以102比120黯然吞下敗仗。

NBA／疫情居高不下 發言人：沒有計畫暫停比賽

儘管美國職籃NBA各球隊疲於應付2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例和傷兵不斷上升的衝擊，NBA發言人巴斯（...

NBA／柯瑞打鐵 寫近20年難堪紀錄

今日勇士106：105以一分之差險勝暴龍，不過主將柯瑞（Stephen Curry）手感不佳，16投2中僅貢獻11分，追平勇士隊隊史近20年來單場出手15次以上最差紀錄。 柯瑞近況「有一場沒一場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。