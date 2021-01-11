NBA／疫情居高不下 發言人：沒有計畫暫停比賽

儘管美國職籃NBA各球隊疲於應付2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例和傷兵不斷上升的衝擊，NBA發言人巴斯（Mike Bass）表示，並沒有計畫要暫停2020到2021年的賽季。

在美國職籃NBA的防疫規定下，邁阿密熱火10日能夠參賽的人數不足規定的最低比賽人數8人，對波士頓塞爾蒂克的比賽延期。

熱火稍早的傷兵名單載明，後衛布萊德雷（Avery Bradley）因為防疫期間健康暨安全的規定無法參賽。至於塞爾蒂克也只有8名球員可用，隊中有9名球員因為受傷和健康暨安全規定無法出賽。

NBA發言人巴斯（Mike Bass）告訴ESPN：「我們預期到這個賽季將有比賽延後，已經相應地規劃賽程。」

「我們沒有計劃暫停這個賽季的比賽，將繼續遵循我們醫學專家和健康暨安全規定的指引。」

費城76人9日對上丹佛金塊時，因為傷兵及防疫規定，也只勉強湊滿最低限度的8名球員上場比賽。

NBA在上個月就曾延後奧克拉荷馬雷霆對上休士頓火箭的比賽。

受到疫情影響，美國職籃NBA今年例行賽從以往固定的82場縮減至72場。