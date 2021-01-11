NBA／柯瑞打鐵 寫近20年難堪紀錄

今日勇士106：105以一分之差險勝暴龍，不過主將柯瑞（Stephen Curry）手感不佳，16投2中僅貢獻11分，追平勇士隊隊史近20年來單場出手15次以上最差紀錄。

柯瑞近況「有一場沒一場」，面對快艇首戰僅拿13分，隔兩天出陣砍下單季次高38分，今天又陷入低潮，三分球10投1中外，超過一半的分數是由罰球得來。

單場12.5%寫下柯瑞單場命中率新低，也追平隊史單場出手15次以上最慘紀錄，繼湯普森（Klay Thompson）、李伊（David Lee）和戴維斯（Baron Davis）成為隊史第4位寫下難堪紀錄的球員。

對於自己的失常表現，柯瑞表示，「很想忘掉今天的投籃，也希望每晚都能有好表現，但事實並非如此」、「不過球隊的防守如果每場都像今天這樣，那我們會對贏球會更有信心，我很喜歡現在球隊的狀態。」