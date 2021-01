NBA／雷納德單手抓兩瓶水 網友驚呆：你試試能做到嗎？

快艇今日出戰公牛,雷納德(Kawhi Leonard)砍下35分4助攻3抄截,其中包括7顆三分球,賽中他握著水瓶的樣子被鏡頭捕捉,然而令人震驚的是,他一次握著兩支水瓶。

35 points, seven threes, four assists, three steals, two water bottles in one hand. pic.twitter.com/HenmjH9o90