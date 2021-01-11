NBA／雷納德單手抓兩瓶水 網友驚呆：你試試能做到嗎？

快艇今日出戰公牛，雷納德（Kawhi Leonard）砍下35分4助攻3抄截，其中包括7顆三分球，賽中他握著水瓶的樣子被鏡頭捕捉，然而令人震驚的是，他一次握著兩支水瓶。

35 points, seven threes, four assists, three steals, two water bottles in one hand. pic.twitter.com/HenmjH9o90 — LA Clippers (@LAClippers) January 11, 2021

雷納德的「巨掌」早已被渲染多次，而這也是他成為頂尖防守者的秘密之一，快艇隊推特今天發佈了一張他一次握著兩支水瓶的照片，引起球迷爭相模仿。

不少網友po上自己抓起兩支水瓶的照片，然而都摻雜不少「偷吃步」，有人將手指穿插其中，也有人使勁都把水瓶給掐凹陷了，不少人直言：雷納德的手真是太大了。

此役以130：127客場戰勝公牛，雷納德砍下35分2籃板4助攻3抄截，其中包括7顆三分球。