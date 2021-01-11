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NBA／騎士申請特例將可增人 對林書豪有興趣
據騎士隊記者費多（Chris Fedor）報導，騎士隊已向聯盟提出困難特例，若通過可增加球員上限至16人，另外還指出他們對自由市場包含林書豪在內的5名控球後衛感興趣。
這表示，林書豪還是有機會重返NBA正式比賽。
困難特例係指當一支球隊出現四名傷病球員，且四名球員都必須在因傷停賽的最少兩周以上，通過聯盟允許，可以在規定的15人陣容裡再增加人數。不過當球員傷病回歸時，就得控制人數在15人以內。
此外，騎士隊內已有6人傷病需停賽2周以上，其中控球後衛就佔了4位，也因此騎士開始尋覓自由市場中的人力資源。
騎士對以下球員感興趣，包括林書豪、奈皮爾（Shabazz Napier）、梅森（Frank Mason）、費羅（Yogi Ferrell）和穆迪耶（Emmanuel Mudiay）。
然而發文作者表示，他認為除穆迪耶外的其他4位都相當合適，林書豪應該沒有機會入選，如果加入了那會變得相當有看頭，但奈皮爾應該才是最合適的。
Fedor reports that the Cavs have applied for a hardship exception— Carter Rodriguez (@Carter_Shade) January 10, 2021
Names they’re interested in, also per Fedor:
Shabazz Napier
Jeremy Lin
Frank Mason
Yogi Ferrell
Emmanuel Mudiay
I’m amenable to all but Mudiay, I think. Lin prolly washed but he’d be fun
Napier my fave.
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