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NBA／被作進攻犯規還遭鎖喉 戴維斯竟樂在其中

聯合新聞網 / 綜合報導
遭到蓋伊(Rudy Gay)鎖喉的戴維斯(Anthony Davis)，似乎挺享受這一刻。 截圖自影片
遭到蓋伊(Rudy Gay)鎖喉的戴維斯(Anthony Davis)，似乎挺享受這一刻。 截圖自影片

湖人今(8)日在主場迎戰馬刺，在場上卻出現了有趣畫面，湖人「一眉哥」戴維斯(Anthony Davis)在一陣攻防中撞倒蓋伊(Rudy Gay)形成進攻犯規，隨後更是遭到蓋伊鎖喉伺候，而戴維斯也沒動怒，反而樂在其中。

第二節剩下六分多鐘，戴維斯接獲施羅德（Dennis Schroder）傳球，想以大打小吃掉防守他的蓋伊，在一陣身體碰撞後雙雙倒地，老奸巨猾的蓋伊成功製造戴維斯犯規。

而有趣的是，正當戴維斯試圖爬起來時，蓋伊竟對著戴維斯使出摔角選手常用的「鎖喉技」，像是要大打出手似地，而此時被鎖喉的戴維斯不但沒有生氣，甚至露出一絲微笑，最終兩人也在隊友纏縛下站了起來。

遭到蓋伊(Rudy Gay)鎖喉的戴維斯(Anthony Davis)，似乎挺享受這一刻。 法新社
遭到蓋伊(Rudy Gay)鎖喉的戴維斯(Anthony Davis)，似乎挺享受這一刻。 法新社

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