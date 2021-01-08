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NBA／耍任性？ 美媒曝厄文缺陣原因：就只是不想打...

聯合新聞網 / 綜合報導
有美媒指出，厄文缺陣只是因為單純不想打。 法新社
有美媒指出，厄文缺陣只是因為單純不想打。 法新社

籃網在自家主場迎戰76人賽前，傳出明星後衛厄文(Kyrie Irving)因個人原因缺席比賽，就連總教練奈許(Steve Nash)也無法聯繫他，而隨後更是有美媒指出，厄文缺陣只是因為單純不想打。

少了杜蘭特(Kevin Durant)與厄文，籃網依舊以122比109力克76人，而美媒《Heavy.com》記者羅賓森（Brandon Robinson）稍早在個人推特爆料，厄文賽前缺陣原因就只是因為不想打，理由讓眾多網友傻眼，隨後《The Athletic》記者瓦爾頓（Joe Vardon）也在推特指出，籃網下場比賽將在客場挑戰灰熊，厄文也不會隨隊出征。

而籃網與76人賽後卻爆出小柯瑞(Seth Curry)確診新冠病毒的消息，雖然小柯瑞此戰並沒有上陣，但仍難保76人全隊沒有感染可能，厄文賽前無預警缺陣也被網友以「先知」、「未來人」捧上天。

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