NBA／耍任性？ 美媒曝厄文缺陣原因：就只是不想打...

籃網在自家主場迎戰76人賽前,傳出明星後衛厄文(Kyrie Irving)因個人原因缺席比賽,就連總教練奈許(Steve Nash)也無法聯繫他,而隨後更是有美媒指出,厄文缺陣只是因為單純不想打。

少了杜蘭特(Kevin Durant)與厄文,籃網依舊以122比109力克76人,而美媒《Heavy.com》記者羅賓森(Brandon Robinson)稍早在個人推特爆料,厄文賽前缺陣原因就只是因為不想打,理由讓眾多網友傻眼,隨後《The Athletic》記者瓦爾頓(Joe Vardon)也在推特指出,籃網下場比賽將在客場挑戰灰熊,厄文也不會隨隊出征。

Kyrie Irving’s reasoning for not playing in tonight’s game per a close source: “I just didn’t want to play.”

Kyrie Irving is not expected to join the Nets on their flight to Memphis tonight, per a source. ‘He’s not coming’ is what I was told. BKN plays the Grizzlies Friday @TheAthleticNBA