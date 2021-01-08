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NBA／做這個決定快瘋了 林書豪：昨天沒什麼睡

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
林書豪錄製影片向球迷說明，強調做出個決定讓他「快瘋了」。 歐新社
林書豪錄製影片向球迷說明，強調做出個決定讓他「快瘋了」。 歐新社

「豪小子」林書豪在今天透過個人社群網站宣布與金州勇士隊發展聯盟球隊聖塔克魯茲將簽約的消息，回到他NBA生涯的發跡處再一次追夢，對於做出這樣的決定，林書豪除了透過文字抒發個人心情與感謝外，也錄製影片向球迷說明，強調做出個決定讓他「快瘋了」。

在過去一段時間動向傳聞不斷，甚至一度傳出已經準備回到CBA加入北京首鋼隊的消息後，林書豪在今天親自證實了將代表勇士發展聯盟球隊聖塔克魯茲出賽的訊息，並表示過去一周來對他來說確實相當艱難，因為有許多關於他動向的猜測與新聞，但最終他仍是決定保持追求夢想的初心。

除了文字描述外，林書豪也親自錄製影片向球迷表達內心的煎熬，他說：「我想直接跟你們講，做這個決定真的是非常非常非常難，我等了好久，也考慮了很多次，快瘋了，昨天也沒什麼睡，我今天決定了，我會從NBA發展聯盟，去追一個NBA的夢想，那我有這個夢想，所以我用百分之百全力去追，真的謝謝你們的支持，我想念你們，我愛你們，謝謝、謝謝。」

林書豪 NBA 勇士

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