NBA／美國華府暴動延燒聯盟 PG：我支持停賽

昨(7)日美國華府發生川粉攻佔國會暴動事件延燒到了NBA，據《美聯社》記者雷諾茲（Tim Reynolds）報導，當天塞爾蒂克與熱火之戰一度傳出取消，但最終仍順利開打，但快艇隊球星喬治(Paul George)卻表示，他支持NBA停賽。

喬治接受媒體訪問時表示：「我認為聯盟應該要停賽，不過這很不容易，NBA確實能夠給人們帶來正面能量，但我還是全力支持NBA停賽。」

Paul George: "I would have been all for the league to shut down. I think this is something that definitely should have been addressed but there's a fine line because it does give people some positivity to watch games...but I definitely would have been all for [NBA] shutting down" — Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) January 7, 2021

而隊友莫里斯(Marcus Morris)也支持喬治觀點，他表示當晚事情發生得很快，唯一能做得一件事就是單膝跪地，「但這顯然還不夠，我甚至認為當時不應該開賽，即使許多球員都進入比賽狀態，但我仍然會選擇停賽。」

而同場比賽的勇士前鋒格林(Draymond Green)則持反對意見，他認為停賽並不是解決社會上種族議題的唯一方式：「美國人並不會因為NBA罷賽而衝上街頭支持種族平權，他們並不會因此改變生活方式，他們仍需要工作，可是我們可以藉由NBA發聲，向政府表達我們的訴求。」