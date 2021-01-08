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NBA／林書豪IG證實加盟勇士發展聯盟 美媒卻掃興潑冷水

聯合新聞網 / 綜合報導
取得FIBA國際籃總許可，林書豪確定將加入勇士所屬發展聯盟隊伍聖塔克魯茲。 報系資料照
取得FIBA國際籃總許可，林書豪確定將加入勇士所屬發展聯盟隊伍聖塔克魯茲。 報系資料照

根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）再度於推特上指出，林書豪確定將加入勇士所屬發展聯盟隊伍聖塔克魯茲，完成返美效力的心願，而林書豪今(8)早也在IG貼出自己身穿聖塔克魯茲球衣的合成照，證實將重回生涯發跡地。

查拉尼亞表示，林書豪預計將簽約勇士所屬發展聯盟隊伍聖塔克魯茲，並會持續尋求重返NBA的目標，過去就曾傳出此篇報導，但卡在中方發函給FIBA國際籃總許可，雙方宣告破局，如今相隔將近1個月，林書豪終於完成心願。

林書豪今也在個人IG上貼出身穿聖塔克魯茲球衣的合成照片，寫下：「持續追夢中... #信念戰勝恐懼」，並引用聖經箴言16:5，「凡心裡驕傲的，為耶和華所憎惡，雖然聯手，他必不免受罰」。並在微博透露：「我希望自己可以直接告知大家有關我的消息。我已經決定要在2月與聖克魯斯一起參加G發展聯賽的隔離比賽，我將會打12場比賽。雖然這支球隊是附屬於勇士隊的，但我隨時都可以與任何球隊簽約，所以我將繼續為成為最好的球員而竭盡全力。我真的要衷心感謝所有粉絲一如既往的支持，我知道這是艱難的一周，有許多的猜測與新聞，但是這個決定最終是基於我的信念和追求夢想的初心！我還要特別感謝秦總和北京首鋼在此決定中對我毫無保留的支持，並感謝姚明和CBA對我的幫助。感謝所有對我職業生涯之旅保持興趣的媒體朋友們。」

目前勇士後衛眾多，包含替補席上的李(Damion Lee)三分手感火燙，命中率接近5成，而小將穆爾德（Mychal Mulder）、普爾（Jordan Poole）也各展現優異投籃手感，國外媒體也提到，除非勇士有球員進入傷兵名單，否則林書豪登上NBA的機率並不是太大。

林書豪 勇士

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