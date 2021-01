NBA／林書豪IG證實加盟勇士發展聯盟 美媒卻掃興潑冷水

根據《The Athletic》記者查拉尼亞(Shams Charania)再度於推特上指出,林書豪確定將加入勇士所屬發展聯盟隊伍聖塔克魯茲,完成返美效力的心願,而林書豪今(8)早也在IG貼出自己身穿聖塔克魯茲球衣的合成照,證實將重回生涯發跡地。

Guard Jeremy Lin will sign a deal in the NBA G League and play with the Golden State Warriors’ affiliate, Santa Cruz, as he pursues his NBA return, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.