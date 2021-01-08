幸運星格林挑戰3冠王 76人夠不夠力？

76人隊本季上從總教練到球員全都呈現煥然一新的面貌，開季至今排名全聯盟第一，戰績獨走。主力中鋒安比德(Joel Embiid)喊了好幾年的「trust the process」口號，或許真的有機會在今年球隊攻守兩端升級後得到真理。

近況方面，76人在前場面對巫師的比爾(Bradley Beal)狂飆60分的超強勢踢館之下，依然憑藉著主帥瑞佛斯(Doc Rivers)的運籌帷幄與團隊發揮，先發五人以安比德為首，一共六人得分上雙，再次成功捍衛主場，開季五戰全勝。

台灣時間周五上午76人要對決剛終止二連敗的籃網，東區球星對決的賽事，將是球隊能否將7勝1敗的長紅戰績繼續往上推進的關鍵。

76人季外大刀闊斧，先是將前火箭總管莫雷(Daryl Morey)找來擔任籃球事務總裁，同時也聘請合作關係深厚的瑞佛斯作為掌舵主帥。老謀深算的瑞佛斯經驗老道，短期內就成功改變了76人的團隊效應，這樣的改變卻不是來自於兩大核心安比德和西門斯(Ben Simmons)。

76人新任總教練瑞佛斯(左二)帶兵風格迴異於前任布朗，似乎有能力改變76人過去積習已久的一些毛病。 美聯社

首先是新加盟的兩大射手小柯瑞(Seth Curry)、格林(Danny Green)一同先發，兩人的射手價值補起球隊欠缺的得分火網。

奪冠幸運星格林加盟 76人側翼戰力可望提升

老實說上賽季格林在湖人整體表現下滑，對比於在暴龍那一冠的扮演要角，是有些差距，也讓人質疑聖堂射手是否過氣了？ 所幸最後的總冠軍賽有讓他找回手感，最終也順利再次奪冠，暫時消弭了些許負面聲浪。

但轉戰東區的格林，本季開打前五場仍深陷迷航，直到近三場連續得分上雙，才算是回神。格林無論是兩分球、三分外線的準心皆大幅提升，場均42.9%的命中率，投進3顆三分球。這三戰團隊淨勝分高達12.3分，他與柯瑞兩人的發揮在瑞佛斯體系中看起來會扮演相當吃重的角色。

格林所在的地方就有冠軍戒，連續兩年在不同球隊奪冠成為史上第五人，生涯在三支球隊拿下過總冠軍，更是史上第四人的紀錄。

本季轉戰76人，能否用他的幸運助力替球隊掙來總冠軍，也是76人這季的一大看頭，若他能像在暴龍時期再次扮演起大鎖加穩定供輸的射手角色，那對於缺乏外線與側翼防守的76人來說肯定是利多，這也是格林有機會翻轉職業生涯晚期評價的時刻。

格林(14號)上季在湖人無法融入詹姆斯-戴維斯的作戰體系中，打得蹩手蹩腳被人嫌到爆，雖然拿了冠軍戒指，但也成為了「剩糖射手」。他本季來到76人後，逐漸找回信心，很有機會成為頂尖球隊所需的最後一塊拚圖。 美聯社

柯瑞正名自身價值 在丈人麾下大放異彩

至於表現更出色的柯瑞，場均出賽近30分鐘，穩定度更甚以往，出手選擇成熟、果決，在丈人瑞佛斯督軍的陣容當中大放異彩。柯瑞的場均兩分球命中率高達56.3%，而招牌好戲則是一場要投進2.7記三分球，命中率是驚人的54.3%，同時還培養出傳球助攻的視野，雖然樣本數仍少，但3.7次助攻比起上季幾乎翻倍成長。

柯瑞的職業生涯不像哥哥一樣輝煌，甚至得一路背著父親、哥哥的光環的龐大壓力，雖然過往展現出凌駕於發展聯盟的頂級得分火力，但踏上NBA卻還是超級邊緣的龍套球員，2013到2015兩個賽季，僅為騎士、灰熊、太陽出賽4場。

柯瑞在2016-2017球季替獨行俠出賽70場中有42場先發，平均打29分鐘，能攻下12.8分，三分球命中率達42.5%，才算是站穩聯盟，讓世人認識他是Seth而不是Stephen的弟弟。

投籃命中率44.6%/60.3%、三分球命中率35.6%/59.5%、罰球命中率95%/100%，猜猜看哪個是柯瑞與小柯瑞現在的成績？ 美聯社

西門斯的優質防守 正好與柯瑞相輔相成

然而雖然進攻水準出眾，但受限於他的身高、體能，他在防守端始終居於劣勢。來到76人之後，不擅投籃卻擁有優異身體素質與年度防守第一隊功力的西門斯正好與他相輔相成，且格林也是聯盟著名的3D球員，有三分球有防守，讓柯瑞在防守端的缺點得以被掩護，換取他在進攻端體能充沛，打得更加自在。

柯瑞進入2021年四場球以來手感發燙，以72%的超高命中率砍進16顆三分球，三場比賽單場超過20分。 由於柯瑞與格林的外線發揮能幫助球隊在系統戰當中將空間拉得更大，或是強弱邊轉換更有效的運用，幫助安比德、哈里斯(Tobias Harris)爭取到更多單打空間。

球隊核心安比德、西門斯打法差異並不大，受惠於其他球員的良好加乘關係，與瑞佛斯能壓得住這批球員的執教功力，是目前團隊戰績亮眼，甚至超乎預期暫居聯盟第一的主要因素。

西門斯生涯前三季只投進2顆三分球，本季至今出手1次已經投進1個啦，你說厲害不厲害！ 美聯社

哈里斯攻守回春 活絡球隊戰術

哈里斯的回春也是很好的例子，雖然前兩個球季他仍有18.9分的數據，但外線命中率明顯下滑，且打法無法和安比德、西門斯有效串連，三個人之間的球場空間分配問題，始終困擾著教練團。有不少評論甚至譏諷76人的大約很可能會是失敗的投資，特別是看著日漸身材走樣的哈里斯更是令人擔心他與球隊的未來。

但本球季開打來，哈里斯的表現倒是令人吃驚，從他作為擋拆執行的發動者，還是外圍接應出手，或遊走油漆區的攻擊籃框，多元攻擊手段都讓人見識到他曾被譽為有小甜瓜的身手。哈里斯近五場也是狀況火熱，22.2分8.2籃板3.4助攻，兩分球命中率是57%，三分球命中率51%，雙雙突破五成。

若他在場上更願意跑動，觀察隊友走位，避免重疊站位，絕對有助於他獲得更多得分機會，同時釋放安比德所需的進攻空間，本季多次的高低位搭配就是不錯的體現。

NBA現役球員中的4個哈里斯有2個本季的投籃命中率超過5成，76人這位哈里斯(中)更是展現全能身手，擋拆戰術玩得爐火純青，希望明星賽有機會看到他跟唐西奇同隊配合。 美聯社

要說到格林帶來冠軍魅力的話，那在湖人贖罪完成，認份作苦工為洛杉磯再贏下一座冠軍的魔獸哈沃德(Dwight Howard)便是另一個自帶奪冠經驗投靠的老將。只要他持續專注於防守端的貢獻，他對76人替補端的防守助益也會相當明顯。

76人本季從管理階層到教練團與主力輪換皆大幅變動，也於開季展現勢如破竹的氣勢，但也別忘了上季開打時也是有著一波連勝，後來越打越倒退。

球季還長，只希望今年的76人是從內到外真的不一樣了，喊了好幾年的「trust the process」也該是駛向終點的時候了吧，球員人手都有了，接下來的球季就看瑞佛斯如何炒出一盤好菜了。

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