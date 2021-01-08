厄文、杜蘭特強勢回歸 籃網爭冠還有什麼問題？

當全世界看見杜蘭特宛如天神般歸來，用5成1投籃命中率和4成5三分球命中率，場均攻下28.2分、7籃板、4.8助攻，厄文用5成投籃命中率和4成2三分球命中率，場均貢獻27.1分、6.1助攻、5.3籃板，每個人都為布魯克林籃網新賽季感到興奮。

籃網除了杜蘭特+厄文超級雙星，還有上季場均20分的丁威迪、場均18分的勒佛特兩名主力搖擺人，以及上季場均14.5分、三分球命中率4成2的射手哈里斯，三人都在生涯顛峰。(丁威迪開季只打三場，因右膝前十字韌帶撕裂賽季報銷)。

最新情報，哈里斯本季三分球命中率5成1，場均貢獻13.4分，出手更少，效率更高，命中率更變態。此外籃網不缺長人，身高同為211公分艾倫和喬丹都是得分、籃板「雙10」長人，艾倫籃板和擋拆效率更高，喬丹更有經驗和對抗性。

NBA菜鳥教練奈許執教籃網是幸福的，球星、攻防武器、天賦、長人、陣容深度完美無缺，奈許只要能合理分配球權和角色定位，打出聯盟前10防守，籃網在東區將是公鹿、熱火、塞爾蒂克、76人等東冠熱門最大敵人。

奈許(右二)生涯首次掌帥印，手中就先拿兩張Ace–厄文(右一)和杜蘭特(左二)，旁邊還有跑轟大師丹東尼(左一)在提點一二，這副牌要是打不好就去教足球算了。 歐新社

厄文開季每場都上演神乎其技得分表演，杜蘭特無法防守的進攻招數簡直不像重傷歸來，如果籃網今年打不進東區決賽，那才叫人驚訝。

籃網四大話題 令人關注和興奮

1、杜蘭特和厄文都有競爭MVP實力！

28歲厄文確實打出MVP規格表演和數據，只要籃網能打進東區前二，以厄文目前顛峰狀況和得分如飲水般簡單高效，厄文有機會成為年度MVP候選人之一。但厄文也得面對杜蘭特強力競爭，杜蘭特表現和數據也不含糊，甚至比厄文還要更有關鍵性。

厄文(右)和杜蘭特(左)在開季前幾戰幾乎都是打出MVP等級的身手和成績，只要不再受傷，其中一人真的拿下年度MVP也不會讓人意外。 歐新社

從形象和數據面看，厄文在籃網最大競爭者和敵人就是杜蘭特，從社群、媒體、專業角度看，厄文還得面對公鹿安戴托昆波、湖人詹姆斯、快艇雷納德、76人安比德強烈競爭。但厄文本季在籃網打出MVP表現和數據，他會是今年籃網最主要焦點。

2、艾倫和喬丹，誰是籃網先發中鋒最終答案？

22歲艾倫和32歲喬丹要競爭籃網先發中鋒和主力長人位置，這對奈許執教、用人、溝通、信任是極大考驗。艾倫擋拆效率更高，活力四射，防守積極度和不按牌理出牌機動性是最大武器。喬丹是老將，防守、強度、默契都很可靠，但得分不行。兩人各有優劣和專長，如何把這兩名長人用到極致，帶領籃網打出聯盟前10防守效率，奈許得儘快找出答案。

艾倫(右)前天首次取代喬丹擔任籃網先發中鋒，對位爵士的上季年度最佳防守球員戈貝爾(左)絲毫不畏懼，繳出19分18籃籃板3抄截2阻鍋的成績，老喬準備長期坐板凳了嗎？ 歐新社

3、丁威迪早早傷停整季報銷，是福是禍？

籃網天賦過剩、人手太多，能上場打球+持球+終結進攻球員太多也是困擾，開季損失先發主控丁威迪，從團隊和場上空間、角色論換和球權分配看這是好事。

少了丁威迪，板凳最佳第六人勒佛特得到更大解放，小前鋒普林斯也能分配到上場空間，哈里斯角色和出手次數也能再增加。對籃網來說，本季早早失去丁威迪或許正面大於負面意義。

但失去丁威迪是否也意味籃網失去競爭力，缺少一個更適合組織者，少了團隊磨合劑和串連，這是隱憂。

丁威迪的受傷是籃網另一名射手勒佛特(左)的好機會，只是他本季還沒準備好，三分球準度太差了，要不然籃網應該能多贏個一兩場。 歐新社

4、奈許執教功力到底如何？

第一年執教NBA，奈許就得天下英才而教非常幸運，但執教兩名並不擅長帶隊、熟悉成就隊友和團隊合作的杜蘭特+厄文，福禍同樣難料。

再偉大球星也要懂得犧牲，再出色球員更要理解比賽，為球隊做出奉獻成就隊友，奈許如何把團隊、犧牲、信任、凝聚力完美灌注在籃網雙星和球員身上，需要時間和過程，奈許執教智慧和名氣或許是他邁向成功很重要武器。

籃網進攻、球星、得分武器非常可怕，他們是總冠軍級別球聚，但籃網需要打出更完美防守，在沒有建立更完整防守體系和輪換前，籃網還需要更多時間和輸球來累積經驗。