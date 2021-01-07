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NBA／想和「嘴綠」格林聯手 傳里拉德鼓吹與勇士交易
據《Bleacher Report》報導，拓荒者隊球星里拉德（Damian Lillard）正推動球隊交易勇士隊大前鋒格林（Draymond Green），兩人一起聯手。
記者阿米克（Sam Amick）在廣播節目《The Athletic NBA Show》中表示，里拉德和格林私下交情不錯，這也一點一滴地加深了拓荒者對他的興趣。
阿米克表示，「如果勇士隊決定交易格林，拓荒者就會迅速展開交易談判，這是里拉德和他的團隊這幾年努力的目標。」
格林與傳統大前鋒不同，同時具備傳導指揮能力，他季前因腳傷缺席了訓練營與開季後的4場比賽，但回歸後表現欠佳，場均僅2分4籃板5.7助攻。
另一位記者海涅斯（Chris Haynes）也透露，「如果格林成績回溫且勇士戰績持續走低，那麼勇士很有可能把他放上交易檯面。」他隨後補充，「屆時會有一支球隊對他展現強烈興趣。」而該球隊或許指的就是拓荒者。
格林休賽季才剛跟勇士以4年9970萬美元的價碼續約，防守見長的他或許與拓荒者薄弱的鋒線十分合拍，當然兩隊都會待價而沽到3月25日交易大限前，觀其戰績而決定是否發動交易。
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