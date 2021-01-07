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NBA／近3年首度打背靠背 雷納德：身體已準備好

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
雷納德(左)與柯瑞。路透
雷納德(左)與柯瑞。路透

洛杉磯快艇在今天出戰金州勇士的比賽中，靠著雙星雷納德（Kawhi Leonard）與喬治（Paul George）聯手拿下42分，加上成功封鎖勇士主控柯瑞（Stephen Curry）讓他僅進帳個人本季新低的13分，以108：101擊敗勇士，而這場比賽也是雷納德近3年來首度在背靠背的比賽中登場，他也預告未來將會打更多這樣的賽事。

雷納德過去三年多來受到傷勢影響，在球團的保護下都選擇在背靠背的賽事中技術性輪休，不過在昨天出席與前東家馬刺之戰並攻下30分後，雷納德在今天與勇士之戰再度上陣，並且有21分4助攻演出，不過也發生高達7次失誤，完成他自從2017年4月以來的第一次背靠背出賽。

早在本賽季開打前，雷納德就已經向新任總教練泰隆魯（Tyronn Lue）預告，本賽季他將會盡可能的參加背靠背賽事，而本場比賽的表現也成為教練團的參考依據，雷納德說：「我現在很有耐心且能持續出賽，我認為我將會參加很多背靠背的賽事，過去幾年我因為受傷長時間缺席了這樣的比賽，但也試著讓腿變得更加強壯，現在我的身體已經做好準備。」

泰隆魯也表示，雷納德在本場比賽的狀況確實不錯，不過帶著面具出賽讓他在首節時有點喘，包括今天回歸的喬治和莫里斯（Marcus Morris Sr.），這也是泰隆魯執教快艇後第一次全員健康出賽，他說：「我們想在莫里斯回歸的情況下，嘗試更多的陣容搭配，這是我們仍在努力學習與解決的問題。」

雷納德 勇士 快艇

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