NBA／球隊尚無著落 林書豪先推個人品名披薩

聯合新聞網 / 綜合報導
林書豪。 報系資料照
林書豪。 報系資料照

林書豪雖落腳球隊尚未有著落，不過，在舊金山仍具名氣的他，先推以自己做為品名的披薩了！

據「SF eater」報導，林書豪與舊金山一家披薩店「Square Pie Guys」，推出林書豪喜愛口味所改良的「JLIN Pizza」(林書豪披薩)，林書豪還特別拍了影片推荐：

報導指出，「Square pie Guys」老闆表示林書豪是這家披薩店的常客，但他總是會要求一款特別訂製的口味披薩，過去該店均未有客製化商品，但老闆為林書豪破例，「我想如果他每次都來要特別訂製的口味，我們還不如直接就做成商品吧。」

後來，老闆就為林書豪喜愛的披薩進行改良，做成四種不同口味的商品，於是「JLIN Pizza」就此誕生。

對Square pie Guys來說，如此一來增加了餐廳的知名度，同時也將「JLIN Pizza」的部分銷售額，捐贈給林書豪挑選的三家慈善機構，對林書豪而言更是好事，因此促成雙方的合作，使得市面上又有一種林書豪商品推出。

底特律 舊金山 義大利 凱撒

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