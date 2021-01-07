柯瑞為何還要證明自己？ 咖哩萌神的最後試煉

柯瑞（Stephen Curry）在日前帶領勇士擊敗拓荒者，拿下個人生涯新高的62分。很有意思的是，許多媒體在說到他的表現時，都採取了「成功粉碎眾人質疑」這樣的角度。無論是說他之前頻繁受傷，復出後巔峰不再；還是說勇士戰績太差，柯瑞一人無力帶隊，這些批評都因為這場破個人紀錄的勝利而被打臉。不過，為什麼像柯瑞這樣的看板球星，打破無數三分紀錄，又已經拿下過兩屆MVP及三屆總冠軍，還需要一再用成績來證明自己的實力？

答案有很多，但歸根結底，仍是柯瑞的成功不同於主流的模版，所以讓不習慣的人認為之前的一切只是幸運和偶然，然後等著看神話破滅的那一刻。

為何說柯瑞的成功與眾不同？從他的出身、身材、打法、個性和外型來看，柯瑞都不是過往聯盟裡王牌球星的典型。再加上他的隊友太強，對手太耀眼，而他自己還未曾在總冠軍賽交出驚人的表現，這一切加總起來的不同，都讓人有話可說。

在初次奪冠之前，柯瑞帶領的勇士原本是個新鮮的組合，他也是讓人充滿驚喜的明日之星，但在建立起王朝之後，勇士已經成為眾矢之的，是各方的眼中釘，也是眾家總管建軍時的假想敵。巨大的光環，更讓柯瑞的一切被放大檢視，吹毛求疵。

除了新的頭髮跟鬍子造型之外，柯瑞(左)什麼都沒變，運球過人依舊快速無比、三分球照樣神準、慶祝勝利的笑容也還是那麼燦爛。 美聯社

柯瑞不像許多NBA球員一樣來自單親家庭，出身困苦。像是柯瑞的前隊友杜蘭特（Kevin Durant）還在襁褓中時，他爸爸就遺棄了這個家，靠著媽媽和外婆把他帶大，所以杜蘭特是從母姓。反觀柯瑞有個NBA球員老爸，從小就在雙親的呵護中長大，這樣的出身，讓他的成功少了杜蘭特那樣扭轉後天劣勢的勵志成份。

但是柯瑞確實也是扭轉了先天的劣勢才得以成功，因為他長得比別人慢。和同期球員相較之下，柯瑞既不夠高，又不夠壯，所以他在身材上一直很吃虧，也因此學生時期的他就算打得再好，從高中到大學都沒有一級名門要召他入隊。即使他在戴維森學院打出黑馬奇蹟，當他投入NBA選秀時還是不被球探看好，在選秀會上一再被跳過。

柯瑞的身材劣勢影響到他的打球風格，雖然以大量三分出手為得分手段，確實為他打響了名號，更帶起了聯盟的進攻革命。但柯瑞不以一人持球單打切入，再強力扣籃取分的打法，也因此招致了球風軟弱的批評。

而且柯瑞個性並不強悍，發言也不夠麻辣，這雖然為他帶來了正面的健康形象，也讓勇士的團隊合作更為融洽，但也因此讓他少了突出的個人領導風格。尤其隊友格林（Draymond Green）敢嗆敢衝的大砲性格太鮮明，這讓柯瑞很容易隱身在其他隊友之後。

柯瑞的外型也常被外界拿來做文章，因為他的娃娃臉少了一般球星擁有的霸氣，所以從他以前留的鬍子到最近的辮子頭造型，都被媒體看做是他在增加自己陽剛氣息的方式。甚至連他的膚色不夠黑，都曾被之前的随隊記者湯普森（Marcus Thompson II）點出來，是柯瑞不被其他同儕球員視為正統球星的原因之一。

總之，出身良好的柯瑞，因為外型不嚇人，身材不起眼，球風及個性都強調團隊合作，加上得分手段不夠強勢，在強調個人英雄主義的聯盟裡，成了異數中的異數。而柯瑞原本驚人的三分射程和準度，在聯盟各隊都跟上了三分雨及小球風之後，顯得不再突出和特別。投得比柯瑞遠，命中率比柯瑞高的球員又比比皆是，這些柯瑞的個人特質都讓他飽受質疑。

再來，柯瑞一路以來的成功，身邊有著太多的幫手。有出色的老闆、總經理、總教練和隊友們幫襯，這讓柯瑞不必單打獨鬥就能建立王朝。媒體總愛拿柯瑞來和他的隊友們比較：杜蘭特是超級高大的得分機器，湯普森（Klay Thompson）是頂尖的3D攻守全能，格林則是變種的控球大前鋒。相形之下，柯瑞沒杜蘭特高，防守沒湯普森好，助攻不像格林那樣出奇招，即使柯瑞有自己的特色是隊友們所不及的，但他確實無法像詹姆斯（LeBron James）那樣絕對性地壓倒其隊友。

柯瑞(左)跟著一群明星隊友打球，光采總是會被蓋過不少，無法更為彰顯自身特色。 歐新社資料照片

說到詹姆斯，他正好就符合眾人所習慣的領袖典型：出色的身材和運動力，絕對強勢的進攻手段和領導風格，詹姆斯一再證明他能夠以一己之力扛著全隊前進。柯瑞和詹姆斯多次互爭總冠軍，兩人就注定要被拿來做比較。而在飛人喬丹（Michael Jordan）已經將聯盟第一人的形象定型之後，詹姆斯確實要比柯瑞來得更像喬丹，這也讓柯瑞在聯盟的江湖地位不斷受到挑戰。

近年聯盟球星抱團以圖奪冠的生態，也讓柯瑞成為標靶。2016年勇士尋求連霸失利，在決賽搞砸了三比一的領先優勢，旋即杜蘭特入隊，一時之間讓勇士成為五星齊備的恐佈集團，2017年就開啟一波二連霸，柯瑞也因此被譏嘲是靠著杜蘭特才能重新上位。畢竟柯瑞從沒拿下過決賽MVP，第一冠時是伊古達拉（Andre Iguodala），而其餘兩冠都是由杜蘭特掄元。柯瑞始終未曾在決賽交出令人服氣的表現，也成了他被人挑剔的原因之一。

杜蘭特(左)兩度拿下總冠軍賽MVP，再往前一次則是伊古達拉，柯瑞(右)雖然能享受握住冠軍獎盃的榮耀，但總是留下些許遺憾。 歐新社資料照片

最後，勇士這兩年遇到的變動太大，全隊狀況可說是處在柯瑞2009年入隊以來的新低點，這也是各方對他批評最烈的時刻，因為一旦柯瑞能健康出賽，今年的戰績將是他責無旁貸的重擔。然而，柯瑞能從隊友們身上獲得的奧援卻是前所未有的低，湯普森整季報銷，格林有傷勢隱憂，維金斯（Andrew Wiggins）還處於待開發狀態，即使烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）、帕斯柯爾（Eric Paschall）和新人懷斯曼（James Wiseman）的表現亮眼，但在關鍵時刻的經驗仍然太嫩。

被人稱為「咖哩萌神」的柯瑞，一路走來都被人看輕看衰，又一再讓人跌破眼鏡，用實績讓批評的人閉嘴。這一季，柯瑞封神的最後試煉就是一人帶隊奪冠。即使困難，但這條道路已經被設定出來，柯瑞若想要在他滿33歲時更上層樓，這就將是他本季的終極挑戰。