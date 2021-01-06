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NBA／歐尼爾跟風網友嘲諷 酸戈貝爾如「法式麵包」

聯合新聞網 / 綜合報導
戈貝爾今日被籃網中鋒艾倫完全比下去，歐尼爾也逮到機會繼續嘲諷。 路透社
戈貝爾今日被籃網中鋒艾倫完全比下去，歐尼爾也逮到機會繼續嘲諷。 路透社

爵士今(6)日敗給沒有杜蘭特(Kevin Durant)坐鎮的籃網，先前遭名人堂球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）的戈貝爾(Rudy Gobert)，在一陣攻防當中遭艾倫(Jarrett Allen)火鍋封蓋，而歐尼爾像是見獵心喜，在推特轉發了此段影片。

美媒將艾倫封阻戈貝爾的精華影片上傳推特，有位球迷評論戈貝爾像是法國版的一條法式長棍麵包，暗諷戈貝爾的表現太軟，隨後歐尼爾也在個人推特轉發此貼文。

自從戈貝爾與爵士簽下頂級合約後，歐尼爾無所不用其極開酸這位年度最佳防守球員，諷刺戈貝爾場均只拿11分就可拿2億合約，是NBA最大的勵志故事，日前也在個人Instagram發出一張自己暴扣戈貝爾合成圖，並配文表示：「我跟他對位，3節就可以拿45分、16籃板，外加10次罰球不中，他大概就是只能得11分、4籃板，還犯滿畢業。」，而對於歐尼爾的毒舌嘲諷，戈貝爾也試圖平息這場紛爭：「我和歐尼爾沒有爭吵，那些所以批評及質疑我的言論，只是凸顯出他們是什麼樣的人，我很開心能擁有一個能戰勝任何困境的好兄弟，而我也將繼續突破這些考驗。」

而歐尼爾也不是第一次對後輩球員有意見，先前麥基(JaVale McGee)及哈沃德(Dwight Howard)曾表示曾飽受歐尼爾毒舌，也影響了他們在場上的自信心。

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