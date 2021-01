NBA／歐尼爾跟風網友嘲諷 酸戈貝爾如「法式麵包」

爵士今(6)日敗給沒有杜蘭特(Kevin Durant)坐鎮的籃網,先前遭名人堂球星歐尼爾(Shaquille O'Neal)的戈貝爾(Rudy Gobert),在一陣攻防當中遭艾倫(Jarrett Allen)火鍋封蓋,而歐尼爾像是見獵心喜,在推特轉發了此段影片。

美媒將艾倫封阻戈貝爾的精華影片上傳推特,有位球迷評論戈貝爾像是法國版的一條法式長棍麵包,暗諷戈貝爾的表現太軟,隨後歐尼爾也在個人推特轉發此貼文。

自從戈貝爾與爵士簽下頂級合約後,歐尼爾無所不用其極開酸這位年度最佳防守球員,諷刺戈貝爾場均只拿11分就可拿2億合約,是NBA最大的勵志故事,日前也在個人Instagram發出一張自己暴扣戈貝爾合成圖,並配文表示:「我跟他對位,3節就可以拿45分、16籃板,外加10次罰球不中,他大概就是只能得11分、4籃板,還犯滿畢業。」,而對於歐尼爾的毒舌嘲諷,戈貝爾也試圖平息這場紛爭:「我和歐尼爾沒有爭吵,那些所以批評及質疑我的言論,只是凸顯出他們是什麼樣的人,我很開心能擁有一個能戰勝任何困境的好兄弟,而我也將繼續突破這些考驗。」

There is no beef. If people wanna keep speaking negatively about me or keep discrediting what i do it’s on them and all that does is show who they are. I will always be happy for a brother beating the odds. And i’m gonna keep beating the odds. https://t.co/l241ZQ2Qk4