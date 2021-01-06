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NBA／大動作指揮隊友 主播調侃格林：這輩子沒跳麼高
勇士隊戰績似乎在柯瑞（Stephen Curry）轟下生涯新高62分後步上正軌，昨日又以137：106戰勝國王，陣中格林（Draymond Green）在第三節疑似不滿隊友跑位在場上又叫又跳，遭比賽主播調侃，「他這輩子都沒跳這麼高過。」
格林與傳統大前鋒不同，同時具備傳導指揮能力，他季前因腳傷缺席了訓練營與開季後的4場比賽，但回歸後表現欠佳，場均僅2分4籃板5.7助攻。
此役第三節中，格林將球運過半場開始指揮隊友跑位，然而與隊友似乎溝通不良，氣得他大喊，同時邊運球邊跳，該場主播打趣表示，「他這輩子都沒跳這個高過。」還好這波進攻最後球最後順利交到柯瑞（Stephen Curry）手上，勇士靠著他的切入得分。
格林本場繳出5分、5籃板5助攻的表現。
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