快訊

黑鷹倖存中將／參謀總長沈一鳴死在眼前 曹進平首談當日浩劫

旭富製藥大火列工安重大職災 爆炸起火點找到了！

NBA／談國王、公鹿交易案 波格丹諾維奇：這是一場背叛

聯合新聞網 / 綜合報導
波格丹諾維奇回憶日前告吹的國王、公鹿交易案，認為這是一場背叛。 路透社
波格丹諾維奇回憶日前告吹的國王、公鹿交易案，認為這是一場背叛。 路透社

亞特蘭大老鷹球員波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）在休賽季期間經歷一場公鹿國王的交易風波，本人表示至今仍對當初國王隊的做法耿耿於懷。

時間回到賽季開打前，國王欲向公鹿隊發動交易，這其中包括此次交易的主菜波格丹諾維奇，然而身為受限自由球員的他，理應先收到母隊報價後才可達成「先簽後換」的交易條件，國王卻沒有對他進行任何聯繫。

波格丹諾維奇回憶道，「我實在無法相信，沒有一件事在我的掌控當中」、「他們（指國王）說我在隊上長期的藍圖中，然後就一通電話都沒打來就想把我賣了，而且我是受限自由球員，怎麼會被交易？」

當時人在老家塞爾維亞的波格丹諾維奇理應先收到國王隊的合約報價，但他表示自己的手機連響都沒響，就先看到推特上自己加入公鹿的消息。

最終波格丹諾維奇拒絕了交易，他和老鷹隊達成4年7200萬美元的合約，要價並不高昂，然而國王隊也沒有跟進。

聯盟也針對這起交易風波做出調查，最後判定為過早接觸、並沒收公鹿在2022年的第二輪選秀權。

波格丹諾維奇 國王 公鹿 自由球員

相關新聞

NBA／雙星末節接手擺脫灰熊 湖人4連勝重返西區第一

面對傷兵滿營的灰熊，作客的湖人卻是整場陷入苦戰，一直打到第四節最後才靠著詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）聯手轟進關鍵15分，一舉擺脫對手糾纏，幫助湖人以94比9

NBA／大動作指揮隊友 主播調侃格林：這輩子沒跳麼高

勇士隊戰績似乎在柯瑞（Stephen Curry）轟下生涯新高62分後步上正軌，昨日又以137：106戰勝國王，陣中格林（Draymond Green）在第三節疑似不滿隊友跑位在場上又叫又跳，遭比賽主

NBA／KD隔離中、厄文高效率砍29分 籃網痛宰爵士34分

在杜蘭特（Kevin Durant）必須接受隔離的情況下，厄文（Kyrie Irving）扛下進攻重擔，上場不到30分鐘，19投12 中包括三分球7投5中，高效率攻下29分6籃5助攻3抄截，帶領籃網從

NBA／表現碾壓戈貝爾 籃網艾倫：白醬義大利麵的功勞

艾倫（Jarrett Allen）本季首次擔任先發，面對爵士全場9投8中，狂攻19分18籃板3抄截2阻攻，表現完全壓過甫簽下頂級合約的戈貝爾（Rudy Gobert），最終協助籃網以34分之差大破爵士

NBA／談國王、公鹿交易案 波格丹諾維奇：這是一場背叛

亞特蘭大老鷹球員波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）在休賽季期間經歷一場公鹿與國王的交易風波，本人表示至今仍對當初國王隊的做法耿耿於懷。 時間回到賽季開打前，國王欲向公鹿隊發動交易

NBA／36歲總得分遠超賈霸 詹皇有望挑戰史上第一

不久之前度過36歲生日的詹姆斯（LeBron James），不僅用連續1000場得分雙位數的紀錄來慶祝外，根據統計，他在36歲生日的總得分已經累積達到34332分，這在歷史上同年齡的總得分紀錄上高居第

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。