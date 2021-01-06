NBA／談國王、公鹿交易案 波格丹諾維奇：這是一場背叛

亞特蘭大老鷹球員波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）在休賽季期間經歷一場公鹿與國王的交易風波，本人表示至今仍對當初國王隊的做法耿耿於懷。

時間回到賽季開打前，國王欲向公鹿隊發動交易，這其中包括此次交易的主菜波格丹諾維奇，然而身為受限自由球員的他，理應先收到母隊報價後才可達成「先簽後換」的交易條件，國王卻沒有對他進行任何聯繫。

波格丹諾維奇回憶道，「我實在無法相信，沒有一件事在我的掌控當中」、「他們（指國王）說我在隊上長期的藍圖中，然後就一通電話都沒打來就想把我賣了，而且我是受限自由球員，怎麼會被交易？」

當時人在老家塞爾維亞的波格丹諾維奇理應先收到國王隊的合約報價，但他表示自己的手機連響都沒響，就先看到推特上自己加入公鹿的消息。

最終波格丹諾維奇拒絕了交易，他和老鷹隊達成4年7200萬美元的合約，要價並不高昂，然而國王隊也沒有跟進。

聯盟也針對這起交易風波做出調查，最後判定為過早接觸、並沒收公鹿在2022年的第二輪選秀權。