NBA／打6戰首奪大三元 卡萊爾：唐西奇漸入佳境

達拉斯獨行俠唐西奇（Luka Doncic）在開季打了6場比賽後，直到今天出戰休士頓火箭才以單場33分16籃板11助攻，拿下個人本季首度的大三元，讓獨行俠總教練卡萊爾（Rick Carlisle）直言，唐西奇的調整已經漸入佳境。

身為今年各大運彩賭盤最看好的年度MVP人選，唐西奇開季後表現雖然依舊不俗，不過卻無法反應在獨行俠的戰績上，在前一場比賽因為左腿股四頭肌挫傷缺陣後，唐西奇在今天與火箭之戰復出後，也總算繳出個人本季首度的大三元並幫助獨行俠拿下勝利。

這也是唐西奇生涯第三度達成至少30分15籃板10助攻大三元，在聯盟史上過去僅有2名球員能在22歲前達成此紀錄，分別為魔術強森（Magic Johnson）與「大O」羅伯森（Oscar Robertson）各僅有一次紀錄，談到子弟兵的表現，獨行俠總教練卡萊爾說：「我並沒有感到驚訝，因為他就是一名如此優秀的球員。」

卡萊爾坦言，唐西奇今年在開季備戰上確實進度落後，並預期他在1月或2月時才會逐步步上軌道，「很明顯的，他正在努力讓自己回到所需的位置，他的身體和調整狀態都已就朝著好的方向前進，隨著時間的前進他的狀況將會愈來愈好。」

唐西奇也說：「我已經準備好比賽了，我將會繼續保持節奏、保持健康，因為還有很多比賽要打，我必須維持下去。」