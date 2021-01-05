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NBA／柯瑞高檔、格林穩軍心 柯爾：賽季現在才開始

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
勇士在柯瑞與格林帶領下漸入佳境，讓主帥柯爾直言對於球隊來說例行賽現在才正式開打。 法新社
勇士在柯瑞與格林帶領下漸入佳境，讓主帥柯爾直言對於球隊來說例行賽現在才正式開打。 法新社

在前一場比賽猛轟生涯新高的62分後，金州勇士「咖哩小子」柯瑞（Stephen Curry）在今天面對沙加緬度國王的比賽中雖然「僅」進帳30分，但在團隊進攻火力爆發下，勇士仍是以137：106大勝對手，收下近5場比賽以來的第4勝。

開季一度苦吞2連敗的勇士，近幾場比賽在柯瑞手感加溫，格林（Draymond Green）也傷癒歸隊的情況下，表現持續回穩，今天碰上交易謠言纏身的國王，勇士更是在上半場就由柯瑞領軍開轟。

柯瑞今天上半場再度投進4顆三分球拿下23分，幫助勇士在中場休息時就已經取得20分領先，而他也在僅打3節的情況下，帶著30分9籃板8助攻的全能數據提前「收工」，包括柯瑞在內今天勇士共有7人得分來到雙位數，先發中也僅有格林得分不到雙位數，但他仍有5籃板5助攻2抄截的數據。

格林雖然在歸隊後的三場比賽合計僅拿下6分，但他的回歸也確實激勵了勇士幾名年輕球員，包括開季一度手感不佳的烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）與榜眼中鋒威斯曼（James Wiseman），兩人在今天分別有18分與10分4籃板2阻攻的表現。

對於球隊在逐漸步上軌道後，接下來將碰上快艇、暴龍、金塊與湖人等強權，格林認為勇士已經重新展現競爭力，「柯瑞是發動機，而我們其他人就是在場上做好各自的任務，尤其威斯曼的腳步，將會成為我們一項進攻利器。只要我們能像過去兩場比賽一樣專注在球的移動和防守上，我們就能與任何就對競爭。」

而勇士主帥柯爾（Steve Kerr ）也直言，對於球隊來說例行賽現在才正式開打，「威斯曼與格林已經磨合了幾周，而且我也從來不擔心烏布瑞的三分球，帕斯柯爾（Eric Paschall）也頂上了克里斯（Marquese Chriss）的空缺，對我而言，我們的賽季現在才開始。」

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