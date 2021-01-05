球家三弟小鮑爾真正有料？ 黃蜂有「使用說明書」

NBA「球家」鮑爾三兄弟，從「吹牛老爹」老鮑爾到三個在NBA討生活兒子，都是話題人物。19歲球家小弟「三球」鮑爾2020

年第一輪第三順位被黃蜂隊挑中，這個201公分高大控球後衛進入NBA聲勢和社群媒體熱度不如「大球」鮑爾當年加入湖人，但三球從黃蜂板凳出發，卻意外在安靜氛圍中打出不同「價值」。

三球為黃蜂出賽六場，場均11.5分、4.3籃板、4.3助攻，投籃命中率和三分球命中率都有4成2，每場替補出賽23分鐘，打出非常高效率值。

三球只是黃蜂第四個持球點，黃蜂第一主控是洛齊爾，擁有大量球權和主導權，第二持球員是助攻最多後衛葛拉罕，第三持球點是全能前鋒海瓦德，三球在黃蜂只是球隊第四個持球點和攻勢發起點，但有限持球和出手空檔中，菜鳥球季三球還能打出17.47球員效率值(PER)，令人刮目。

小鮑爾(右)在黃蜂隊從板凳出發，但卻打出相當高的效率值。 美聯社

球員效率值(PER)顧名思義就是球員在場上攻防、對球隊貢獻數據表現，得分高，並不一定能取得高效率，球員效率值是以球員在場上數據貢獻、上場時間做出綜合評估，球員效率值15以上都是高效值球員。但這只是參考，NBA有許多球員效率值在15以下，但卻是球隊很重要輪換角色球員，比如湖人後衛卡盧索，本季球員效率只有10.25。

湖人先發控球施羅德本季場均17.2分、5籃板、4.8助攻，投籃命中率4成8相當出色，三分球命中率也有4成3極高水平，但球員效率值也才15.86，不如三球漂亮。

三球在黃蜂球權不多，持球時間不如以往，替補出賽，戰術角色也很平庸情況下，菜鳥球季就能融入團隊，適應替補角色，攻防兩端都能打出水準以上表現，名不見經傳黃蜂教練博雷戈功勞不小，他擁有三球正確「使用說明書」，三球極有可能成為球家最出色NBA球員。

通常一名19歲NBA菜鳥，往往很難適應進入NBA「無球」打法和戰術角色邊緣化，尤其像三球打的是主控，進入NBA以前三球所待球隊他都擁有最多球權和戰術角色，擁有無限開火權，更重要的是掌握比賽節奏和隊友狀況。

黃蜂第一主攻點是先發控球後衛洛齊爾，第二、三持球點和組織者是葛拉罕和海瓦德，三球在黃蜂定位、角色能分配到的球權和戰術角色都很邊緣，但他還是能投出4成2三分球命中率，展現高效輸出和攻防能力，他的身高、對位優勢和籃球智商確實與眾不同。

即使NBA生涯首場比賽5投0中，其中三分球3投0中，但小鮑爾在打了6場比賽之後還是把投籃命中率提高到42.1%，三分球命中率更有42.3%。 美聯社

黃蜂今年在東區只能陪榜，也很難成為季後賽球隊，但三球的成長和角色極可能日趨重要，一路提升。三球一旦更成熟，更能掌握球場上對位、攻防、成就隊友經驗，他的角色和上場時間也會拉上來，黃蜂也有機會成為更好球隊。

三球目前展現出幾個球路特質值得觀察

1、防守：他喜歡大膽抄球，判讀對手傳球路線和下手，這當然會造成防線上漏洞，但也為三球創造場均1.8次抄截，全隊第一。

2、進攻籃板：三球每場抓下1.5個進攻籃板，全隊第三，儘次於兩名內線隊友，充分展現他身高、對位和專注力優勢，這是打無球和形成錯位中，三球極大優勢。

3、傳球+視野：每場4.2次助攻，比先發主控洛齊爾2.8次更多，三球的組織力和成就隊友功力，值得黃蜂重視和開發。

小鮑爾(左)在6場比賽中有25次助攻和11次抄截，但他的平均上場時間才23分鐘左右，身手是相當敏捷。 美聯社

投籃和一對一單打能力仍是三球需要進化的技巧，三球很難保持4成以上三分球命中率，他在背框和靠近籃框攻勢、製造犯規能力打法也要再提升，做為一名高大控球後衛，三球具備成為NBA球星天賦和實力。

球家一哥「大球」過去三年在NBA面臨的困境和障礙，應該就是三球最好借鏡，投籃不穩，三分外線不行，單打和一對一、背框能力都不穩定，身高、對位優勢都打不出來，未來性就很難突破。

球家大哥鮑爾從新人球季前幾戰就將「專業打鐵匠」的特質展露無遺，到現在都沒有太大的改善。 歐新社資料照片

三球在黃蜂能適應更多「無球」，打出更好防守，並且習慣空手跑動、接應和穩定命中空檔球，這是NBA菜鳥球員絕佳起步。目前看來三球應該是球家最好、最具天賦球員，黃蜂用第三順位選進三球，黃蜂老闆喬丹的手氣和運勢都在得到提升。