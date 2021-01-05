2020真是選秀小年？ 菜鳥開季紛紛演出大驚奇

2020年NBA選秀會新加盟的菜鳥向各隊報到後，在倉促間展開第一個職業球季。我很喜歡觀察新秀，因為相較於球團砸大錢在自由市場，透過球探物色明日之星、培養未來核心陣容更有趣，尤其歷來NBA選秀有「大、小年」之分，而被譽為小年的2020梯次至今表現亮眼、頗有大將之風，讓專家、媒體議論是否看走眼。

由於疫情緣故，NBA新球季跳過夏季聯賽開打，這批新人毫無時間磨合，就得在球場表現產能。也因此，我覺得至今表現可圈可點的新秀很難得，值得看倌們花時間研究「菜鳥總隊員」對2020-21年球季的影響。

第一位要點名的是鮑爾「球三弟」（LaMelo Ball），原因一是他就住在我的城市奇諾岡（Chino Hills），可以說是看著他長大。其次，球三弟和哥哥平時在退役的台灣國手楊玉明球館自主訓練，楊玉明說自己佔了個大便宜，可近距離觀察鮑爾三兄弟身手，而且也因為盛名遠播，間接帶動籃球學校業績成長。

帶著幾分私心，我長期追蹤球三弟的新聞，包括他遠赴歐洲、澳洲鍛鍊。來自台灣的籃球裁判、曾吹判多場鮑爾小孩的陳志村表示，球三弟是他看過最有天賦的球員，在NBA應該是大有可為。而從選秀會前媒體報導，2020狀元郎熱門人選之一就有球三弟，雖最終跌到第三，但各界仍期待他扛起重任，拯救低迷的夏洛特黃蜂隊。

來自南加州的探花郎鮑爾，從小在洛杉磯近郊長大，他的天賦亦在華人圈相當出名，如今打入NBA自然受到更多關愛。 美聯社

開季三場他有六次接球跳投機會，一共命中四個三分長射。有鑑於被批評跳投能力不佳，目前看上去比想像中好。相信這位菜鳥意識到，球隊仍由葛拉罕（Devonte' Graham）和洛齊爾（Terry Rozier）主導，他能做的是從側翼、底線接球完成進攻。

黃蜂隊的教練博雷戈（James Borrego）為球三弟角色做出調整，讓他在場上指揮調度、做出控球判斷前，先發展為另一種球員。我們可以發現，球三弟前幾場仍在解讀比賽，對達拉斯獨行俠隊也是NBA生涯第四場，可說是調整完成的驗收，

黃蜂隊以118：99擊敗獨行俠隊，球三弟上半場獨砍15分為全隊之冠，整場賽事29分鐘25秒斬獲全隊最高22分，外加8個籃板和5次助攻。整場賽事展現高效率10投7中，包括三分線外5投4中，一如預期球三弟是經隊友餵球後跳投，這是黃蜂隊想要的探花郎，

而且他場上靈動的傳球畫面，亦頻頻登上體育頭條。假設持續成長，當我們獲知他摘下年度新人獎時，一點都不必意外。

在選秀會前與球三弟同登狀元熱門的威斯曼（James Wiseman），最終成為選秀榜眼。戰績陷入低迷的金州勇士隊，威斯曼成為討論熱點，球隊一哥柯瑞（Stephen Curry）形容這位菜鳥有兩屆MVP安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）影子，成為球隊引援的驚喜。

威斯曼僅打四場球就說服各界，平均上場23.5分鐘貢獻12.5分，身高7呎一方面升級勇士隊內線，還能投一手中距離，更誇張是已投進五顆三分外線，讓人見識他能裡能外的進攻火力。如今勇士隊開季顛簸，意外給威斯曼上場時間持續發光，讓專家批2020是選秀小年遭受挑戰。

金州勇士隊的威斯曼(右)好球連連，即使一哥柯瑞(左)都盛讚其全能身手，顯然地球團在此番選秀策略相當成功。 美聯

除了首輪好手，2020年選秀會中段班也竄出驚奇。曾征戰以色列、歐洲聯賽的阿夫迪賈（Deni Avdija）首輪第9順位入選，球探批評他的投籃不穩、速度難以跟上NBA前鋒。事實是目前為止，他已成為華盛頓巫師隊最佳3D球員。來自以色列的阿夫迪賈四場比賽共投進七個三分球，防守端展現出老練球商，在眾多新秀脫穎而出。

來自愛荷華州的哈利伯頓（Tyrese Haliburton）被批評缺乏面對防守球員的爆發力，還有不穩定的投籃。以首輪第12順位加入國王隊後，他僅用四場比賽消除外界疑慮，不但三分線16投8中平均每場10.5分，還繳出每場平均5.3次助攻，成為2020-21年開季驚奇新秀之一。2020年NBA梯次究竟小年與否，隨著球季進行、菜鳥挺身而出即可知道答案。