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NBA／曾一度面臨截肢危機 沃爾735天復健終回場上

聯合新聞網 / 綜合報導
一度面臨截肢，沃爾歷經735天的等待終歸賽場。 美聯社
一度面臨截肢，沃爾歷經735天的等待終歸賽場。 美聯社

明星控衛沃爾（John Wall）自2018年後便傷病不斷，在經歷三番兩次的傷口感染，甚至連醫生都開口詢問是否截肢，他一路挺了過來，並在嶄新的賽季證明自己。

有別於現今NBA的三分球顯學，沃爾以過人的爆發力與速度見稱，其優秀的傳球視野讓他一度成為球迷們口中「前五控衛」的人選之一。

然而這樣的討論並沒有持續太久，沃爾接連遭受傷病纏身，先是2018年初因左膝傷勢僅出賽半個球季，2019年又在家不慎滑倒導致左腳阿基里斯腱撕裂，這段期間他只出賽了73場比賽。且屋漏偏逢連夜雨，沃爾的母親璞麗（Frances Pulley）於同年因乳癌逝世，這讓他的人生跌至谷底。

回顧過去養傷、復健的日子，沃爾表示：「我好像從手術中經歷了3或4次的傷口感染，甚至連醫生也問我是不是需要截肢，我當時真的重新思考了自己的人生。」

當然沃爾並沒有遵從醫生的建議，他努力復健，打起精神度過這段艱難的日子，他表示，「回到球場享受打球樂趣很棒，只要我在場內持球時，便感覺到一切都沒事。」籃球對沃爾就像治癒的魔力，「我很高興仍能與強敵較量，以及展現我仍有成為聯盟頂尖控衛的能耐。」

經過735天的休養後，年屆30歲的沃爾重新出發，滿血回歸屬於他的賽場，他將母親的肖像刺在自己的脖子上，並時時提醒自己向前看，首場便繳出22分9助攻的傑出表現。

沃爾在賽季初被巫師交易至火箭換取對方球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook），不少人質疑傷癒歸隊的他還剩幾成實力，而沃爾用實力成功回應了這些懷疑的評論。

不少人質疑傷癒歸隊的他還剩幾成實力，而沃爾用實力成功回應了這些懷疑的評論。。 翻攝自＠johnwall ig照片
不少人質疑傷癒歸隊的他還剩幾成實力，而沃爾用實力成功回應了這些懷疑的評論。。 翻攝自＠johnwall ig照片

復健 手術 火箭 乳癌 人質

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