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NBA／厄文、杜蘭特關鍵時刻輪流打鐵 名嘴轟：WTF
巫師爆冷以123：122擊敗奪冠呼聲高的籃網，籃網雙星厄文（Kyrie Irving）、杜蘭特（Kevin Durant）關鍵球先後打鐵，遭NFL名人堂夏普（Shannon Sharpe）酸，「幹(WTF)！最後一球到底在搞什麼？」
WTF happened on that possession 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/Zi2x4iYGwA— shannon sharpe (@ShannonSharpe) January 4, 2021
巫師在第四節倒數10秒僅有1分領先，厄文帶球運過半場後直接拔起試圖以3分冷箭終結比賽，結果失手；杜蘭特幸運撿到進攻籃板後急忙運至油漆區跳投，再度打鐵，最終就以1分之差在主場惜敗。
在杜蘭特健康歸隊後，厄文曾在媒體上發言：「這是我職業生涯中頭一次遇到能與我一樣扛起絕殺重任的隊友。」夏普特地把舊文翻出來酸，彷彿在嘲諷雙星不但沒有扛起重任，還一同把球隊送入火坑。
籃網賽季至今7場比賽先盛後衰，眼下已苦吞2連敗總計3勝4敗，反觀開季5連敗的巫師狀況回穩，連奪2勝。
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