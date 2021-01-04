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NBA／矮湯刷存在感？柯瑞飆分馬上叫好

聯合新聞網 / 綜合報導
柯瑞今天攻下62分回應各界質疑。 路透
柯瑞今天攻下62分回應各界質疑。 路透

新賽季的勇士開局走得顛簸，不少球迷開始取笑沒有杜蘭特（Kevin Durant）與湯普森（Klay Thompson）的柯瑞（Stephen Curry）被「看破手腳」，前NBA球員湯瑪斯（Isaiah Thomas）對此發表不同看法，「詆毀柯瑞是很搞笑的事，因為沒幾個人能像他改變聯盟生態。」

勇士隊在今日之前的戰績為2勝3敗，柯瑞仍有場均26.4分6.6助攻的表現，但他42%的投籃命中率和32.1%的三分球命中率都創下生涯新低。

然而柯瑞用表現回應那些質疑他的酸民，他單場狂飆生涯新高62分，成功復仇兩天前以25分之差痛宰他們的拓荒者。

湯瑪斯對此特地在推特上發文，「詆毀柯瑞挺搞笑的，沒幾個人能像他改變聯盟生態，歷史上能改變NBA生態的人屈指可數。」

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