NBA／矮湯刷存在感？柯瑞飆分馬上叫好
新賽季的勇士開局走得顛簸，不少球迷開始取笑沒有杜蘭特（Kevin Durant）與湯普森（Klay Thompson）的柯瑞（Stephen Curry）被「看破手腳」，前NBA球員湯瑪斯（Isaiah Thomas）對此發表不同看法，「詆毀柯瑞是很搞笑的事，因為沒幾個人能像他改變聯盟生態。」
It’s funny when I see that Steph Curry slander... Bro really changed how the game of basketball is played on every level in the world!!! Let that sink in. Only a few players in the history of the game have really CHANGED the game of basketball.— Isaiah Thomas (@isaiahthomas) January 3, 2021
勇士隊在今日之前的戰績為2勝3敗，柯瑞仍有場均26.4分6.6助攻的表現，但他42%的投籃命中率和32.1%的三分球命中率都創下生涯新低。
然而柯瑞用表現回應那些質疑他的酸民，他單場狂飆生涯新高62分，成功復仇兩天前以25分之差痛宰他們的拓荒者。
湯瑪斯對此特地在推特上發文，「詆毀柯瑞挺搞笑的，沒幾個人能像他改變聯盟生態，歷史上能改變NBA生態的人屈指可數。」
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