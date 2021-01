NBA／哈登缺陣沃爾自信爆棚 我是史上最會蓋火鍋的控衛

火箭隊球星沃爾(John Wall)在隊上主力哈登(James Harden)缺陣下以102:94力退國王,並在此役蓋下2個火鍋,他於賽後表示:「我感覺自己是史上最擅長蓋火鍋的控球後衛。」

John Wall: "I feel like I'm the best shot blocking point guard of all time."