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NBA／哈登缺陣沃爾自信爆棚 我是史上最會蓋火鍋的控衛
火箭隊球星沃爾（John Wall）在隊上主力哈登（James Harden）缺陣下以102：94力退國王，並在此役蓋下2個火鍋，他於賽後表示：「我感覺自己是史上最擅長蓋火鍋的控球後衛。」
John Wall: "I feel like I'm the best shot blocking point guard of all time."— Salman Ali (@SalmanAliNBA) January 3, 2021
因腳傷歷時2年回歸賽場的沃爾成為繼籃球之神喬丹（Michael Jordan）後，第一位在缺席如此長的賽季，前兩場合計超過50分的球員。
除了得分上有傑出表現，沃爾對自己的防守能力更加自豪，今晚對陣國王隊的年輕球星福克斯（De'Aaron Fox），他利用自己的身材優勢壓迫這位速度型控衛，並製造了對方不少失誤。
沃爾在賽季初被老東家巫師交易至火箭換取對方球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook），不少人質疑傷癒歸隊的他還剩幾成實力，而沃爾用實力成功回應了這些懷疑的評論。
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