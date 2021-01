NBA／里拉德認為柯瑞出手機會大不如前 勇士迷卻不買單

在客場面對勇士隊的前夕,里拉德(Damian Lillard)在「Warriors Pregame Live」對於勇士球星柯瑞(Stephen Curry)現在的改變表示,「勇士今年有很多傷兵,柯瑞的團隊變得更年輕了,但他仍想像過去4、5年還有眾多球星圍繞時,去製造一些乾淨的空檔、投進一些高難度的球。但事實是他現在沒有本錢,去奢侈到去投那些具有觀賞性的超遠距離出手。」

"He's seeing that it's tough to get those quality looks right now... It's different than what it's looked like the last 4-5 years."



- Dame Lillard on Steph Curry pic.twitter.com/oQutiosRZP