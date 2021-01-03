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NBA／里拉德認為柯瑞出手機會大不如前 勇士迷卻不買單

聯合新聞網 / 綜合報導
里拉德(右)明天對決勇士。 歐新社
里拉德(右)明天對決勇士。 歐新社

在客場面對勇士隊的前夕，里拉德（Damian Lillard）在「Warriors Pregame Live」對於勇士球星柯瑞（Stephen Curry）現在的改變表示，「勇士今年有很多傷兵，柯瑞的團隊變得更年輕了，但他仍想像過去4、5年還有眾多球星圍繞時，去製造一些乾淨的空檔、投進一些高難度的球。但事實是他現在沒有本錢，去奢侈到去投那些具有觀賞性的超遠距離出手。」

里拉德的言論引起勇士隊球迷論戰，他們表示柯瑞帶領的勇士隊過去在季後賽從未輸給拓荒者。

隨後里拉德帶領的拓荒者以123：98打敗勇士隊，反倒是勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）贊同里拉德的說法，「他有資格這麽說。」、「我們現階段得讓柯瑞有更好的出手空間。」

雙屆MVP的柯瑞今年仍有場均26.4分6.6助攻的表現，但他42%的投籃命中率和32.1%的三分球命中率都創下生涯新低，勇士隊目前以2勝3敗的戰績名列西區第12名。

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