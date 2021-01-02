PLG／張宗憲扮第四節先生 富邦勇士退領航猿3連勝

台北富邦勇士隊今天在和平籃球館舉行主場開幕戰，吸引滿場的7000名球迷進場，兩隊在本場比賽也打出激烈拉鋸戰，在前三節打完戰成平手的情況下，富邦勇士張宗憲在末節挺身而出單節拿下15分，幫助富邦勇士終場以93：83收下主場首勝也是開季三連勝。

本賽季還未吞下過敗仗的富邦勇士，今天排出塞瑟夫（Ihor Zaytsev）與辛特力（Michael Singletary）的雙洋將組合迎戰領航猿里德（Davon Reed）與首度亮相的沃倫（Willie Warren），不過首節表現最亮眼的卻是從板凳出發的富邦勇士後衛林書緯，在他單節7分領軍下，富邦勇士首節打完已取得10分領先。

第二節領航猿關達祐挺身而出單節進帳11分，但富邦勇士持續多點開花的攻勢，前鋒林孟學還上演一次精采的「隔人爆扣」，讓和平籃球館的氣氛沸騰，雙方間的差距也依舊維持在10分差。

不過第三節領航猿吹起反攻號角，尤其是首度登場的沃倫靠著犀利的切入破壞力單節進帳9分，反觀富邦勇士雖然「野獸」林志傑在本節挺身而出拿下6分，但團隊外線手感不佳，讓領航猿拉出23：13的攻勢，追平比數。

第四節進攻荒移轉到領航猿身上，開節前4分鐘領航猿僅拿下2分，並被富邦勇士打出一波11：2的攻勢，而「台灣噴射機」張宗憲此時更是在領航猿的傷口上灑鹽，靠著上籃與三分球命中，將雙方差距擴大到雙位數。

比賽最後4分鐘領航猿里德先是投進三分球後又完成一記快攻爆扣，幫助領航猿將差距雖小到7分，但關鍵時刻張宗憲也回敬一顆三分球，最終富邦勇士也以10分差距收下主場首勝。