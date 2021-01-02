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NBA／賞詹姆斯麻辣鍋 馬刺2年級後衛可望挑戰鄧肯紀錄

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
雖然馬刺輸球，但強森(右)的好表現依舊受到總教練波波維奇（左）的肯定。 美聯社
雖然馬刺輸球，但強森(右)的好表現依舊受到總教練波波維奇（左）的肯定。 美聯社

聖安東尼奧馬刺二年級後衛強森（Keldon Johnson）在今天出戰洛杉磯湖人的比賽中，單場投進5顆三分球還賞給詹姆斯（LeBron James）一記麻辣鍋，儘管馬刺最終以6分差距吞下敗仗，但強森的好表現依舊受到總教練波波維奇（Gregg Popovich）的肯定。

在2019年NBA選秀會上首輪第29順位被馬刺選進的強森，儘管菜鳥球季前段大多在發展聯盟出賽，不過在去年下半季擠進球隊輪替名單後表現大幅躍進，在8月的泡泡賽區中，共有三場比賽得分在20分以上，這也讓他本賽季開季後就被拉拔進馬刺的先發陣容中，且前四場比賽有三戰得分在雙位數，包括日前出戰鵜鶘拿下14分11籃板。

強森在詹姆斯一次切入過程中，補防賞給詹姆斯一記麻辣鍋。 路透社
強森在詹姆斯一次切入過程中，補防賞給詹姆斯一記麻辣鍋。 路透社

在今天出戰湖人的比賽中，強森更是外線火力全開，三分球9次出手命中5球，幫助馬刺在第四節還一度保有領先優勢，比賽倒數一分鐘時，強森更在詹姆斯一次切入過程中，補防賞給詹姆斯一記麻辣鍋，最終他也繳出個人生涯新高的26分外帶10籃板2抄截1阻攻的亮眼數據，成為本場比賽一大亮點。

談到強森的優異表現，馬刺主帥波波維奇說：「他具有高強度的競爭力，也是一名出色的年輕球員，他將會有優異的職業生涯，這是我對他的期待，他的表現真的很棒。」

而強森也強調，馬刺團隊從不放棄的氣氛感染了他，讓他每場比賽都能無畏對手，「上場後，不管是誰在我的面前，我都會努力去應對，在他們面前竭盡所能。」

強森也成為馬刺隊史繼「石佛」鄧肯（Tim Duncan）後，第二位在生涯前25場出賽有至少4場得分在20分以上的球員，鄧肯在生涯前25場比賽中有6戰得分在20分以上，強森目前則是累積出賽22場，仍有機會改寫紀錄。

強森 馬刺 詹姆斯

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