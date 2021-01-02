MLB／母親染疫逝世、自己又成傷兵 唐斯大罵：去你的2020
灰狼明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）可說是經歷痛苦的一年，目前仍在傷兵名單上的他，日前也在推特對著2020年直接了當開罵，「去你的」。
全球受到新冠病毒疫情影響，唐斯的母親先前也不幸染疫而病逝，在季前的媒體日中，唐斯更是透露自己家族內，因疫情關係痛失了7位親人，如今終於迎來2021年，唐斯也在推特宣洩寫道：「從我的家庭到你！2020，去你的 - KAT」
From my family to you 2020,— Karl-Anthony Towns (@KarlTowns) January 1, 2021
Fuck You.
-KAT
本賽季唐斯帶領灰狼奪下開季2連勝，但生涯前三季全勤的他，隨後卻因左手腕脫臼脫離戰線，也是繼2月底因左手腕骨折後，再次進入傷兵名單，目前唐斯回歸仍遙遙無期，在他的缺陣下，球隊近期也吞下3連敗。
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