快訊

台中大安濱海樂園傳意外 遊客玩拖曳傘落海搜救中

影／千萬超跑台南一撞至少400萬元 專家：報廢比較實在

MLB／母親染疫逝世、自己又成傷兵 唐斯大罵：去你的2020

聯合新聞網 / 綜合報導
歷經悲慘的一年，唐斯(Karl-Anthony Towns)日前也在推特對著2020年直接了當開罵。 美聯社。
歷經悲慘的一年，唐斯(Karl-Anthony Towns)日前也在推特對著2020年直接了當開罵。 美聯社。

灰狼明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）可說是經歷痛苦的一年，目前仍在傷兵名單上的他，日前也在推特對著2020年直接了當開罵，「去你的」。

全球受到新冠病毒疫情影響，唐斯的母親先前也不幸染疫而病逝，在季前的媒體日中，唐斯更是透露自己家族內，因疫情關係痛失了7位親人，如今終於迎來2021年，唐斯也在推特宣洩寫道：「從我的家庭到你！2020，去你的 - KAT」

本賽季唐斯帶領灰狼奪下開季2連勝，但生涯前三季全勤的他，隨後卻因左手腕脫臼脫離戰線，也是繼2月底因左手腕骨折後，再次進入傷兵名單，目前唐斯回歸仍遙遙無期，在他的缺陣下，球隊近期也吞下3連敗。

相關新聞

NBA／詹皇本季首繳大三元 攜手AD反攻再挫馬刺

雙方2天前交手在波波維奇（Gregg Popovich）遭驅逐出場，且艾德里奇（LaMarcus Aldridge）膝傷缺陣，湖人終場輕取馬刺，兩隊今天（2號）再次碰頭，馬刺展現十足韌性，抵抗到最後一

NBA／賞詹姆斯麻辣鍋 馬刺2年級後衛可望挑戰鄧肯紀錄

聖安東尼奧馬刺二年級後衛強森（Keldon Johnson）在今天出戰洛杉磯湖人的比賽中，單場投進5顆三分球還賞給詹姆斯...

NBA／保羅關鍵時刻跳出 太陽挺過金塊反撲戰績獨走

近期拉出1波3連勝的太陽今日（2號）來到丹佛作客，儘管險些搞砸16分領先優勢讓金塊一度反超，所幸靠保羅（Chris Paul）關鍵時刻中距離，還有穩定軍心2罰，終場以106比103驚險拿下比賽，延續連

MLB／母親染疫逝世、自己又成傷兵 唐斯大罵：去你的2020

灰狼明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）可說是經歷痛苦的一年，目前仍在傷兵名單上的他，日前也在推特對著2020年直接了當開罵，「去你的」。 全球受到新冠病毒疫情影響，唐斯的母親先前也

NBA／快艇反擊功虧一簣 康利33分助爵士奪勝

前三節打完落後19分之多的快艇，在第四節展開絕地大反擊，一度追到僅有1分差，然而還是功虧一簣。戈貝爾（Rudy Gobert）和康利（Mike Conley）隨後連下7分，進一步穩定軍心，爵士最終有驚

NBA／別再嘲笑勇士烏布瑞 獨行俠唐西奇也創三分慘紀錄

過去四場比賽，勇士搖擺人烏布瑞（Kelly Oubre Jr.)三分球21投僅命中1球，命中率僅4.8%創下聯盟歷史最慘紀錄，荒唐的進攻表現也讓烏布瑞承受眾多批評及嘲笑。 然而烏布瑞並不寂寞，本季有

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。