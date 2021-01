MLB／母親染疫逝世、自己又成傷兵 唐斯大罵：去你的2020

灰狼明星中鋒唐斯(Karl-Anthony Towns)可說是經歷痛苦的一年,目前仍在傷兵名單上的他,日前也在推特對著2020年直接了當開罵,「去你的」。

全球受到新冠病毒疫情影響,唐斯的母親先前也不幸染疫而病逝,在季前的媒體日中,唐斯更是透露自己家族內,因疫情關係痛失了7位親人,如今終於迎來2021年,唐斯也在推特宣洩寫道:「從我的家庭到你!2020,去你的 - KAT」

From my family to you 2020,



Fuck You.



-KAT