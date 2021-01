NBA／別再嘲笑勇士烏布瑞 獨行俠唐西奇也創三分慘紀錄

過去四場比賽,勇士搖擺人烏布瑞(Kelly Oubre Jr.)三分球21投僅命中1球,命中率僅4.8%創下聯盟歷史最慘紀錄,荒唐的進攻表現也讓烏布瑞承受眾多批評及嘲笑。

然而烏布瑞並不寂寞,本季有望一爭MVP的獨行俠「歐洲金童」唐西奇(Luke Doncic)的外線同樣掙扎,以後徹步三分為主要得分手段的他,竟也只有21投2中、命中率9.5%,根據《ESPN》記者麥克馬洪(Tim MacMahon)推特發文表示,烏布瑞與唐西奇雙雙創下開季前四戰,至少20次三分球出手當中,命中率最差的兩個人。

Per @ESPNStatsInfo, the two worst 3-point percentages with a minimum of 20 attempts through four games in NBA history:



Kelly Oubre: 4.8% (1-of-21)

Luka Doncic: 9.5% (2-of-21)