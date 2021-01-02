聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／別再嘲笑勇士烏布瑞 獨行俠唐西奇也創三分慘紀錄
過去四場比賽，勇士搖擺人烏布瑞（Kelly Oubre Jr.)三分球21投僅命中1球，命中率僅4.8%創下聯盟歷史最慘紀錄，荒唐的進攻表現也讓烏布瑞承受眾多批評及嘲笑。
然而烏布瑞並不寂寞，本季有望一爭MVP的獨行俠「歐洲金童」唐西奇(Luke Doncic)的外線同樣掙扎，以後徹步三分為主要得分手段的他，竟也只有21投2中、命中率9.5%，根據《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）推特發文表示，烏布瑞與唐西奇雙雙創下開季前四戰，至少20次三分球出手當中，命中率最差的兩個人。
Per @ESPNStatsInfo, the two worst 3-point percentages with a minimum of 20 attempts through four games in NBA history:— Tim MacMahon (@espn_macmahon) December 31, 2020
Kelly Oubre: 4.8% (1-of-21)
Luka Doncic: 9.5% (2-of-21)
雖然外線命中率慘淡，但本季唐西奇平均可攻下23.8分、6.3次助攻及5.8個籃板，在另一明星球員波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）缺陣下，唐西奇勢必得肩負起更多進攻責任。
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言