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NBA／別再嘲笑勇士烏布瑞 獨行俠唐西奇也創三分慘紀錄

聯合新聞網 / 綜合報導
唐西奇(Luke Doncic)以21投2中、命中率9.5%創下開季三分歷史第二差成績。 美聯社。
唐西奇(Luke Doncic)以21投2中、命中率9.5%創下開季三分歷史第二差成績。 美聯社。

過去四場比賽，勇士搖擺人烏布瑞（Kelly Oubre Jr.)三分球21投僅命中1球，命中率僅4.8%創下聯盟歷史最慘紀錄，荒唐的進攻表現也讓烏布瑞承受眾多批評及嘲笑。

然而烏布瑞並不寂寞，本季有望一爭MVP的獨行俠「歐洲金童」唐西奇(Luke Doncic)的外線同樣掙扎，以後徹步三分為主要得分手段的他，竟也只有21投2中、命中率9.5%，根據《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）推特發文表示，烏布瑞與唐西奇雙雙創下開季前四戰，至少20次三分球出手當中，命中率最差的兩個人。

雖然外線命中率慘淡，但本季唐西奇平均可攻下23.8分、6.3次助攻及5.8個籃板，在另一明星球員波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）缺陣下，唐西奇勢必得肩負起更多進攻責任。

分手 波爾辛吉斯

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