NBA／別再嘲笑勇士烏布瑞 獨行俠唐西奇也創三分慘紀錄

過去四場比賽，勇士搖擺人烏布瑞（Kelly Oubre Jr.)三分球21投僅命中1球，命中率僅4.8%創下聯盟歷史最慘紀錄，荒唐的進攻表現也讓烏布瑞承受眾多批評及嘲笑。 然而烏布瑞並不寂寞，本季有

2021-01-02 11:53