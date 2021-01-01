快訊

元旦連假第2天防15大地雷路段 北返南下這時段出發

影／元旦出遊梅嶺返家在南橫路上撞護欄 已知1死2命危

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／著重防疫 美媒：聯盟要球員配戴追蹤感應器

中央社 / 洛杉磯31日綜合外電報導
為了防疫，聯盟預計會在2021年1月上旬開始，要求各隊球員在搭乘球團巴士和飛機時須配戴追蹤感應器。 美聯社
為了防疫，聯盟預計會在2021年1月上旬開始，要求各隊球員在搭乘球團巴士和飛機時須配戴追蹤感應器。 美聯社

媒體今天報導，美國職籃NBA持續遏制2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴散，聯盟預計會在2021年1月上旬開始，要求各隊球員在搭乘球團巴士和飛機時須配戴追蹤感應器。

體育電視頻道ESPN報導指出，NBA的追蹤感應器計畫將於1月7日生效，對象涉及球員和球團職員，其中包括教練。

追蹤感應器的概念是，如果球團中有人確診染疫，就可確認出哪些球團人員需要隔離。配戴感應器的人員之間距離若小於6英尺，感應器就會告知配戴者。

球員在球隊出征客場的下榻飯店或比賽期間不須配戴追蹤感應器。

2019冠狀病毒疾病蔓延全球，目前美國的疫情是世界各國中最嚴重，累計近2000萬起確診病例，並有超過34萬4000人染疫不治。

NBA

延伸閱讀

NBA／落選球員開季3戰破20分 火箭伍德史上第3人

NBA／衛少大三元已吞6連敗 聯盟史上最長紀錄

NBA／今日戰績表 火箭主力回歸擊退國王賽季開胡

屏東動物四大天王變身文創擦手巾 陪你防疫好生活

相關新聞

NBA／衛少大三元已吞6連敗 聯盟史上最長紀錄

上季在火箭完成8次大三元的衛斯特布魯克（Russell Westbrook），最後2次球隊皆落敗，今年轉戰巫師後，衛斯特布魯克在開季出戰的4場比賽中均完成大三元，但巫師依然一勝難求。換句話說，當衛斯特

NBA／落選球員開季3戰破20分 火箭伍德史上第3人

上季在活塞打出身價的伍德（Christian Wood），休賽季期間透過先簽後換的方式轉戰火箭，簽下三年4100萬美元的合約。今年開季後，伍德也以強悍的攻守表現證明他的千萬年薪確實是名正言順。

NBA／西蒙斯投進久違三分球 76人板凳席興奮慶祝

時隔一年多，西蒙斯（Ben Simmons）終於在比賽中投進三分球，這也是他生涯第3記三分球，引來不少球迷熱議。 76人今天以24分之差大勝魔術，讓對手吞下開季第一敗，至此全聯盟再沒有不敗的球隊

火箭交易傳聞不斷 哈登會被換去哪隊？

火箭開季二連敗，場均失分高達126分，全隊最多只有九人輪換，有一半球員大多數球迷叫不出名字，火箭三名主力後衛沃爾、射手葛登、中鋒卡珍斯還卡在「檢疫期」被隔離無法出賽。 哈登是不是依舊堅持要被交易

NBA／著重防疫 美媒：聯盟要球員配戴追蹤感應器

媒體今天報導，美國職籃NBA持續遏制2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴散，聯盟預計會在2021年1月上旬開始...

NBA／厄文寒冬送溫暖 為9名大學生支付學費

儘管場內外一些言辭或作風時常引發不少爭議，但說到社會公益活動，厄文從不落於人後。根據報導，厄文（Kyrie Irving）近日為賓州林肯大學的9名學生支付了學費，這也是他旗下基金會在12月份11天捐助

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。