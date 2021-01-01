NBA／著重防疫 美媒：聯盟要球員配戴追蹤感應器

媒體今天報導，美國職籃NBA持續遏制2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴散，聯盟預計會在2021年1月上旬開始，要求各隊球員在搭乘球團巴士和飛機時須配戴追蹤感應器。

體育電視頻道ESPN報導指出，NBA的追蹤感應器計畫將於1月7日生效，對象涉及球員和球團職員，其中包括教練。

追蹤感應器的概念是，如果球團中有人確診染疫，就可確認出哪些球團人員需要隔離。配戴感應器的人員之間距離若小於6英尺，感應器就會告知配戴者。

球員在球隊出征客場的下榻飯店或比賽期間不須配戴追蹤感應器。

2019冠狀病毒疾病蔓延全球，目前美國的疫情是世界各國中最嚴重，累計近2000萬起確診病例，並有超過34萬4000人染疫不治。