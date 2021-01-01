聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／著重防疫 美媒：聯盟要球員配戴追蹤感應器
媒體今天報導，美國職籃NBA持續遏制2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴散，聯盟預計會在2021年1月上旬開始，要求各隊球員在搭乘球團巴士和飛機時須配戴追蹤感應器。
體育電視頻道ESPN報導指出，NBA的追蹤感應器計畫將於1月7日生效，對象涉及球員和球團職員，其中包括教練。
追蹤感應器的概念是，如果球團中有人確診染疫，就可確認出哪些球團人員需要隔離。配戴感應器的人員之間距離若小於6英尺，感應器就會告知配戴者。
球員在球隊出征客場的下榻飯店或比賽期間不須配戴追蹤感應器。
2019冠狀病毒疾病蔓延全球，目前美國的疫情是世界各國中最嚴重，累計近2000萬起確診病例，並有超過34萬4000人染疫不治。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言