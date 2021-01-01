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NBA／今日戰績表 火箭主力回歸擊退國王賽季開胡
NBA今日戰績表
騎士 99:119 溜馬
公牛 133:130 巫師
76人 116:92 魔術
尼克 83:100 暴龍
鵜鶘 113:80 雷霆
太陽 106:95 爵士
NBA明日賽程
時間 客場 主場
08:00 熱火 vs. 獨行俠 (緯來體育台)
08:00 塞爾蒂克 vs. 活塞
08:00 灰熊 vs. 黃蜂
08:30 老鷹 vs. 籃網
09:00 公牛 vs. 公鹿
09:00 巫師 vs. 公牛
09:00 湖人 vs. 馬刺 (Eleven Sports1)
10:00 太陽 vs. 金塊
10:00 快艇 vs. 爵士
11:30 拓荒者 vs. 勇士 (緯來體育台、ELTA1)
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