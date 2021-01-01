NBA／今日戰績表 火箭主力回歸擊退國王賽季開胡

時隔一年多，西蒙斯（Ben Simmons）終於在比賽中投進三分球，這也是他生涯第3記三分球，引來不少球迷熱議。 76人今天以24分之差大勝魔術，讓對手吞下開季第一敗，至此全聯盟再沒有不敗的球隊

2021-01-01 14:35