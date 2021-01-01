快訊

從體操女神、淪落街頭、到成人片女星 她說：不後悔

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／今日戰績表 火箭主力回歸擊退國王賽季開胡

聯合新聞網 / 綜合報導
沃爾結束隔離回歸，搭配哈登末節飆分，火箭新賽季終於開胡啦！ 美聯社
沃爾結束隔離回歸，搭配哈登末節飆分，火箭新賽季終於開胡啦！ 美聯社

NBA今日戰績表

騎士 99:119 溜馬

公牛 133:130 巫師

76人 116:92 魔術

國王 119:122 火箭

尼克 83:100 暴龍

鵜鶘 113:80 雷霆

太陽 106:95 爵士

NBA明日賽程

時間 客場 主場

08:00 熱火 vs. 獨行俠 (緯來體育台)

08:00 塞爾蒂克 vs. 活塞

08:00 灰熊 vs. 黃蜂

08:30 老鷹 vs. 籃網

09:00 公牛 vs. 公鹿

09:00 巫師 vs. 公牛

09:00 湖人 vs. 馬刺 (Eleven Sports1)

10:00 太陽 vs. 金塊

10:00 快艇 vs. 爵士

11:30 拓荒者 vs. 勇士 (緯來體育台、ELTA1)

NBA戰績排行

體育 火箭

相關新聞

火箭交易傳聞不斷 哈登會被換去哪隊？

火箭開季二連敗，場均失分高達126分，全隊最多只有九人輪換，有一半球員大多數球迷叫不出名字，火箭三名主力後衛沃爾、射手葛登、中鋒卡珍斯還卡在「檢疫期」被隔離無法出賽。 哈登是不是依舊堅持要被交易

NBA／西蒙斯投進久違三分球 76人板凳席興奮慶祝

時隔一年多，西蒙斯（Ben Simmons）終於在比賽中投進三分球，這也是他生涯第3記三分球，引來不少球迷熱議。 76人今天以24分之差大勝魔術，讓對手吞下開季第一敗，至此全聯盟再沒有不敗的球隊

NBA／衛少大三元已吞6連敗 聯盟史上最長紀錄

上季在火箭完成8次大三元的衛斯特布魯克（Russell Westbrook），最後2次球隊皆落敗，今年轉戰巫師後，衛斯特布魯克在開季出戰的4場比賽中均完成大三元，但巫師依然一勝難求。換句話說，當衛斯特

NBA／太陽喜迎3連勝 創11年來最佳開季成績

在保羅（Chris Paul）進駐之後，太陽隊呈現全新面貌，今天作客鹽湖城，太陽在第二節和第三節攻守全面發揮，充分壓制住爵士，到了第四節初更連連外線得手，一口氣取得21分領先優勢。雖然爵士試圖追趕，一

NBA／交易後重返雷霆主場 亞當斯：跳球時差點搞混

從新秀年起就效力雷霆長達7年的亞當斯（Steven Adams），今年休賽季隨著交易被送到鵜鶘，，今天他穿上不同球衣回到熟悉的主場，雷霆球團特地播放一段影片向他致敬，感謝他這些年來的貢獻。 亞當

NBA／今日戰績表 火箭主力回歸擊退國王賽季開胡

NBA今日戰績表 騎士 99:119 溜馬 公牛 133:130 巫師 76人 116:92 魔術 國王 119:122 火箭 尼克 83:100 暴龍 鵜鶘 113:80 雷霆 太陽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。