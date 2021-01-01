火箭交易傳聞不斷 哈登會被換去哪隊？

火箭開季二連敗，場均失分高達126分，全隊最多只有九人輪換，有一半球員大多數球迷叫不出名字，火箭三名主力後衛沃爾、射手葛登、中鋒卡珍斯還卡在「檢疫期」被隔離無法出賽。

哈登是不是依舊堅持要被交易出去？他最中意球隊籃網是否還有出手空間？哈登可能被交易去那？有那些球隊還對拿下哈登感興趣？全世界都在看。

目前看來哈登短期內不會被火箭交易出手，因為市場各方報價都不誘人，包括傳說中的暴龍、金塊、塞爾蒂克、熱火四隊。火箭要出手哈登，絕對不是金塊送出前鋒小波特、暴龍提出前鋒席亞康、熱火送出赫洛+羅賓森、塞爾蒂克送上史馬特這麼簡單的核心報價。

想要哈登，至少需要一名主力球星+兩個潛力新人+兩個首輪，其他還要看配套，換哈登至少需要五換一，火箭才有可能立於不敗之地，也才能得到基本回報。

火箭當初為了幫林書豪找助手，用馬丁、蘭姆和三個選秀權(其中之一在2013年選到亞當斯)跟雷霆換哈登。現在哈登已成巨星，身價當然不可同日而語。 歐新社資料照片

如果火箭開季前20場比賽打出低於五成勝率，排名掉到西區前八之外，那麼哈登極有可能會在2021年2月前後被火箭交易。一旦沃爾、葛登檢疫完成歸隊，火箭戰力再拉上來，火箭甚至能排名西區前四，交易哈登就會成為空談。

對火箭來說 眼前有兩個好消息

第一、25歲中前鋒伍德打出「物超所值」行情和表現，前兩戰場均27分、8籃板，投籃命中率5成48，三分球命中率5成7，伍德有進攻、有速度、有防守，他是火箭非常重要戰力。

伍德跟以往火箭內線不同在於，他的進攻技巧成熟，速度一流，又有外線拉開空間能力，得分能力和團隊作用能幫火箭成為更好、更完整球隊。

伍德(右)今年才25歲，火箭已是他在NBA的第6支球隊，本季他把握住一堆人缺賽的機會，兩場比賽都擔任先發中鋒大顯身手，火箭在11月份與他簽的3年4100萬美元合約看來真值得！ 美聯社

第二、菜鳥教練西拉斯跟球員相處還不錯，他很特別很幽默，他屬於球員朋友型教練，只要能跟火箭絕大多數球員相處融洽，球隊氛圍很好戰績拉上來，火箭充滿競爭力，哈登也會改變想法。

基本上五支想要交易得到哈登球隊，或者哈登想去球隊，交易難度都很高。

1、暴龍：暴龍能報價的就是前鋒席亞康+阿努諾比，加上一個年輕球員和一個首輪，這應該是市場上最好報價。暴龍為什麼要爭取拿下哈登，因為開季三連敗，暴龍進攻、空間和得分能量出現很大問題，過去兩年神奇後衛范弗利特失去神秘魔力和驚人命中率，投籃命中率3成6，三分球命中率3成2，或許讓范弗利特回到板凳替補出發是更好選擇。

但暴龍如果把席亞康+阿努諾比放上交易桌，那暴龍鋒線和速度、攻防就所剩無幾。我一直不相信暴龍會這麼賭。

暴龍想換哈登，可能就要犧牲席亞康(左)和阿努比(右)兩位優質前鋒，這實在不是好交易。 歐新社資料照片

2、金塊：金塊能用什麼交易哈登？小波特根本不值錢，因為未來都是變數，金塊絕不會奉上約柯奇+穆雷，金塊想用小波特+哈里斯+巴頓做為交易主軸去打動火箭，完全不可行。

3、塞爾蒂克：塞爾蒂克擁有最多誘人交易籌碼，除了年輕雙星泰托姆、布朗，後衛華克、史馬特都能出手，又有許多年輕球員可以配套，但塞爾蒂克總管安吉從來不做賠本生意，他會願意為了哈登送出華克+史馬特+兩個年輕球員+一個首輪，但他肯定要求更多，火箭很難答應。

4、籃網：開季失去上季場均20分的後衛丁威迪，籃網三大核心杜蘭特、厄文、勒佛特都不可能做為交易籌碼，基本上哈登想要去籃網已經「幾乎不可能」，籃網不會做跟火箭談交易，火箭也不會滿意籃網報價。

籃網耐心等了杜蘭特(左)和厄文(右)一季，就是等著要看甜美的回報，不太可能送走其中一人去換哈登。 美聯社

5、熱火：可能會願意用赫洛+歐林尼克+伊古達拉+首輪籤做為交易主體，但火箭不可能接受這種報價，熱火想留下羅賓森，就算加上羅賓森，火箭應該不會跟熱火做這樣不對等交易。

一旦沃爾、葛登、卡珍斯歸隊，火箭重新擁有「10人輪換」主力陣容，沃德+哈登+伍德組成三巨頭，火箭攻防戰力其實都不會太差，尤其是伍德帶來的各種豐富進攻手段和速度，能幫助火箭成為更出色球隊。

等到沃爾(左)、葛登、卡珍斯歸隊之後，火箭仍然有強大的戰力，戰績往上之後，哈登自然會回心轉意。 美聯社

哈登會逐漸回心轉意，因為火箭很難找到最滿意報價，火箭也有足夠天賦和陣容打出不同風格籃球。我預測哈登那裡都不會去，他會用更瘋狂進攻和得分創造關注力，火箭也會成為西區一支更難以預測球隊。