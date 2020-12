NBA／波波維奇被逐出場 女助教哈蒙上陣帶兵了

在今日馬刺主場對陣湖人的比賽,第二節剩餘約4分鐘,馬刺教頭波波維奇(Gregg Popovich) 向裁判抗議哨聲被驅逐出場,這代表著剩餘時間將由助理教練哈蒙(Becky Hammon)代為指揮。

Greg Popovich was just ejected from the gamepic.twitter.com/sonsgUaPbW