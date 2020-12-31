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NBA／波波維奇被逐出場 女助教哈蒙上陣帶兵了
在今日馬刺主場對陣湖人的比賽，第二節剩餘約4分鐘，馬刺教頭波波維奇（Gregg Popovich） 向裁判抗議哨聲被驅逐出場，這代表著剩餘時間將由助理教練哈蒙（Becky Hammon）代為指揮。
Greg Popovich was just ejected from the gamepic.twitter.com/sonsgUaPbW— Laker Highlight (@LakerHighlight) December 31, 2020
波波維奇在第二節因自家球員德羅展（DeMar DeRozan）的一次切入上籃倒地未獲得哨聲而氣憤填膺，裁判隨之將他驅逐出場，群龍無首的馬刺隊助理教練哈蒙站了出來執掌兵符。
哈蒙曾是WNBA銀星隊的傳奇球員，也是NBA第一位受聘的女性教練，自2014年來到馬刺後，她得到許多大學、甚至NBA球隊的正式邀請，然而卻被她一一拒絕，她選擇繼續待在馬刺隊並等待屬於自己的時機降臨。
馬刺稍早以107：121不敵湖人，本賽季至今戰績2勝2敗。
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