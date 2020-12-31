NBA／戲精上身！公鹿洛培茲對手罰球演假摔 裁判傻眼

在今日熱火主場面對公鹿的賽事中，洛培茲（Brook Lopez）在阿德巴約（Bam Adebayo）站上罰球線時摔倒在地，連裁判也看傻眼。

Brook Lopez fell over just to mock Bam selling the foul call 😂 pic.twitter.com/maqN7l164l — SportsCenter (@SportsCenter) December 31, 2020

第二節10分13秒時，阿德巴約於高位突破籃框，同時洛培茲橫移出來防守，經過一個輕微的手臂接觸，阿德巴約起跳後便往禁區外誇張地噴飛出去，並獲得了裁判的哨聲，洛培茲張開手臂表示不解。

當阿德巴約站上罰球線準備罰球，洛培茲冷不防地對著空氣硬生生摔在地上，連隊友、裁判都看傻眼，像是在諷刺裁判前一秒的吹判，播報員表示：「哈哈、他是在模仿阿德巴約的假摔。」