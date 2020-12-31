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NBA／戲精上身！公鹿洛培茲對手罰球演假摔 裁判傻眼

聯合新聞網 / 綜合報導
阿德巴約（Bam Adebayo）（左）和洛培茲（Robin Lopez）（右）。 歐新社
阿德巴約（Bam Adebayo）（左）和洛培茲（Robin Lopez）（右）。 歐新社

在今日熱火主場面對公鹿的賽事中，洛培茲（Brook Lopez）在阿德巴約（Bam Adebayo）站上罰球線時摔倒在地，連裁判也看傻眼。

第二節10分13秒時，阿德巴約於高位突破籃框，同時洛培茲橫移出來防守，經過一個輕微的手臂接觸，阿德巴約起跳後便往禁區外誇張地噴飛出去，並獲得了裁判的哨聲，洛培茲張開手臂表示不解。

當阿德巴約站上罰球線準備罰球，洛培茲冷不防地對著空氣硬生生摔在地上，連隊友、裁判都看傻眼，像是在諷刺裁判前一秒的吹判，播報員表示：「哈哈、他是在模仿阿德巴約的假摔。」

裁判

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